По всей стране работает 6 000 лагерей дневного и круглосуточного пребывания для школьников

Где отдохнуть этим летом школьникам -выбор большой! По всей стране работает около 6 000 лагерей дневного и круглосуточного пребывания. В каких условиях три недели живут дети в загородных лагерях, сегодня проверил вице-премьер. Игорь Петришенко интересовался также и работой воспитателей. Сейчас вторая смена. Первая прошла без происшествий. Отдохнули в компании сверстников уже около 240 000 школьников. Это большая часть от запланированного.



Активно проведут это лето почти 390 000 детей. Приобрести путевку сейчас, отмечают в оздоровительных центрах, сложно. Практически все места раскуплены.

