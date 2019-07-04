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По всей стране работает 6 000 лагерей дневного и круглосуточного пребывания для школьников

Где отдохнуть этим летом школьникам -выбор большой! По всей стране работает около 6 000 лагерей дневного и круглосуточного пребывания. В каких условиях три недели живут дети в загородных лагерях, сегодня проверил вице-премьер. Игорь Петришенко интересовался также и работой воспитателей. Сейчас вторая смена. Первая прошла без происшествий. Отдохнули в компании сверстников уже около 240 000 школьников. Это большая часть от запланированного.

Активно проведут это лето почти 390 000 детей. Приобрести путевку сейчас, отмечают в оздоровительных центрах, сложно. Практически все места раскуплены.

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