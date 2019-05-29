По всей стране звучат последние школьные звонки

В эти дни по всей стране уже звучат последние школьные звонки, отмечая рубеж в жизни тысяч выпускников: "До свидания, школа! Здравствуй, взрослая жизнь!". Впрочем, впереди еще горячая пора вступительных испытаний.

Ну а эмоции и волнения сегодняшнего дня - в репортаже Анастасии Бенедисюк. Физика, математика, астрономия... Свой путь во взрослую жизнь, выбрав себе в соратницы точные науки, Диана Пацкевич определила, только перейдя в старшие классы. Сегодня Физфак БГУ и Институт ядерных исследований в Соснах стали еще ближе. 20 претендентов на золотые медали. И половина отличников - это одноклассники Дианы. 22-й гимназии Минска есть кем гордиться. 11-й "Б" - средний балл класса 9,5. 9 тысяч 11-классников и более 15 тысяч 9-классников этим утром повязали ленточки "Выпускник-2019" в Минске. На линейку привычно школьному расписанию отводится 45 минут. Сегодня задержались. По инициативе самих же учеников. Каждый класс представил творческий номер. Читали свои стихи, пели песни. Не обошлось и без классических номеров.





Прощальный вальс, передача ключа от школы 10-классникам, напутственные слова от первоклассников - это все, наверняка, запомнится надолго. Впрочем, тот, кто сегодня давал такой громкий и заливистый Последний звонок, вспомнит и другое. То, что всегда бывает после него. И у каждого сегодня свои планы на взрослую жизнь. В каждой школе сегодня был свой сценарий праздника. Из не прописанного - эмоции, волнение выпускников и учителей, слезы родителей. Сегодня не прощание со школой.



В стены альма-матер выпускники вернутся уже 1 июня. Впереди экзамены