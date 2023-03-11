Победитель "Фактор.by" Иван Дятлов дал сольный концерт в Москве

Заскочил в последний вагон проекта "Фактор.by". Отправил резюме буквально за несколько часов до закрытия набора, успел на заключительный кастинг и победил! Инженер-программист и аспирант Университета ядерных исследований покорил своим вокалом и артистичностью жюри проекта, а главное - белорусскую публику, которая отдала именно ему большинство своих голосов. На сольном концерте Ивана Дятлова побывала Дарья Белоусова-Петровская.

Этот день для Ивана Дятлова особенный. После победы в проекте "Фактор.by" - это его первый сольный концерт в Москве. И пусть пока это не сцена Кремлевского Дворца, а актовый зал МИФИ, кстати, попасть сюда намного сложнее, потому что на территории находится учебный действующий ядерный реактор, выступать перед учеными, педагогами, аспирантами и студентами, которые тебя знают лично, еще более волнительно.

В зале дорогая Надежда Васильевна Малявина. В 2016 году первокурсник и будущий инженер-программист Иван Дятлов пришел в ее академический мужской хор и сразу попал в основной состав. И когда стало известно, что он прошел в проект "Фактор.by", за него болел весь университет.

Жили пятницами, можно сказать, только. И очень переживали, что Россия не может проголосовать. И у нас даже разделился хор надвое. Вряд ли белорусы отдадут первое место россиянину, вряд ли… Но когда это произошло, этой победе предался вес особенный. Я воспылала любовью к белорусскому народу, к Беларуси с особой силой. Надежда Малявина, заслуженная артистка России, художественный руководитель и дирижер академического мужского хора МИФИ

Именно репертуар Иосифа Кобзона сыграл судьбоносную роль в творчестве Ивана Дятлова.

Еще во время кастинга за проникновенное исполнение песни о далекой Родине Иван получает золотую звезду от самого придирчивого члена жюри - Сергея Соседова - и попадает в проект "Фактор.by". Видео набирает почти 2 миллиона просмотров на YouTube-канале и именно с этим произведением Иван Дятлов выступает в суперфинале проекта и побеждает.





Песни Кобзона нужно чувствовать, не нужно копировать манеру исполнения, потому что время изменилось. И для меня было абсолютным удивлением, когда мне писало большое количество моих сверстников о том, столько смысла мы сейчас видим в этой песне, казалось бы, такой далекой и давней. Конечно, мы изменили аранжировку, сделали ее такой молодежной, молодой, и это тоже привлекло зрителя. Они почувствовали в песне новую живую кровь. Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"

За время проекта Иван сменил десятки образов, экспериментировал с репертуаром, покорял сердца зрителей и любовной лирикой, и тяжелым роком. И хотя уже месяц, как закончился проект, воспоминания о "Фактор.by" - это на всю жизнь.

Безумно крутая команда! Столько эпитетов можно привести. Все настолько были заряжены на результат. Все готовы были где-то не доспать, не доесть, только чтобы на картинке было так сочно, так красиво! Я в этом купался 2,5 месяца. И это невероятные ощущения, ни на одном из моих проектов я еще не встречал такого отношения! Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"