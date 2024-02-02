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Победитель "Фактор.by" рассказал о таинственной незнакомке, к которой мечтает приехать на выигранном автомобиле

Он доказал: люди с ограниченными возможностями могут все, если захотят, и раскрыл глаза миллионам телезрителей на то, что невозможное возможно. Победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня стал гостем программы"Скажинемолчи". Он рассказал о своем пути на самом рейтинговом проекте страны. Почему раздумывал, идти ли ему на кастинг? Помог ли конкурсный опыт и чему научился у своих коллег и звездного наставника Сергея Пархоменко? Почему Даниил оказался самым "капризным" артистом в шоу и как ему удается справляться с повышенным вниманием к собственной персоне после проекта?

Какие планы у победителя шоу "Фактор.by" на ближайшее будущее, почему пока не хочет получать высшее образование и кто та самая таинственная незнакомка из Санкт-Петербурга, к которой мечтает приехать на выигранном автомобиле? Об этом и не только. Философское настроение с новой звездой белорусской эстрады смотрите в полном выпуске программы "Скажинемолчи" на YouTube-канале.

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