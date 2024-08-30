Победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня принял присягу

Мы прошли все, что проходит каждый военнослужащий. Это огневая подготовка в виде сборки-разборки неполной автомата Калашникова складного, это строевая подготовка, это идеологическая подготовка. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поддержал эту идею. Спасибо ему огромное за это.

Даниил Савеня, победитель шоу "Фактор.by"