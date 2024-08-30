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Победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня принял присягу

Клятву на верность Отечеству сегодня принял победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня. Торжественная церемония состоялась в Доме офицеров. Теперь белорусский певец будет не только петь о Родине, но и служить в рядах Вооруженных Сил Беларуси.

Артист, который покорил сердца миллионов своей глубиной и вокалом, решил служить, несмотря на ограничения по здоровью. Просьбу зачислить его в армию он изложил в письме главе государства.Смелый шаг получил поддержку, отныне тенор будет служить в Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

Мы прошли все, что проходит каждый военнослужащий. Это огневая подготовка в виде сборки-разборки неполной автомата Калашникова складного, это строевая подготовка, это идеологическая подготовка. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поддержал эту идею. Спасибо ему огромное за это.
Даниил Савеня, победитель шоу "Фактор.by"

За несколько недель до присяги Даниил прошел курс подготовки молодого бойца. Популярный певец настолько проникся армейским бытом, что заключил контракт на 2 года, который планирует продлевать.

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