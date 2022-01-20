Победитель шоу X-Factor Belarus Андрей Панисов - гость программы "Скажинемолчи"

Он стал лучшим из трех тысяч. Именно в нем нашли тот самый х-фактор. Победитель первого сезона талант-шоу Андрей Панисов стал гостем программы "Скажинемолчи". Скромный парень из деревни Бердовка под Лидой смог пройти сложный телевизионный отбор, выдержать критику звездных судей и стать кумиром зрителей. Мог вылететь в шаге от финала и прямых эфиров, но в Андрея Панисова поверила Ольга Бузова, из-за него сделали исключение и не прогадали. О жизни до и после шоу Х-Factor победитель рассказал с присущей ему искренностью.