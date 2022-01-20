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Победитель шоу X-Factor Belarus Андрей Панисов - гость программы "Скажинемолчи"
Он стал лучшим из трех тысяч. Именно в нем нашли тот самый х-фактор. Победитель первого сезона талант-шоу Андрей Панисов стал гостем программы "Скажинемолчи". Скромный парень из деревни Бердовка под Лидой смог пройти сложный телевизионный отбор, выдержать критику звездных судей и стать кумиром зрителей. Мог вылететь в шаге от финала и прямых эфиров, но в Андрея Панисова поверила Ольга Бузова, из-за него сделали исключение и не прогадали. О жизни до и после шоу Х-Factor победитель рассказал с присущей ему искренностью.
Насчет победы точно не думал. Где-то, наверное, после 3-го эфира, когда мне начали писать, я смотрел, что у меня подписчиков очень много становится и все больше внимания ко мне идет со стороны публики, зрителей.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"
Как Х-Factor изменил судьбу? Проект, музыка и жизнь - все детали от Андрея Панисова смотрите в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, на YouTube-канале "Беларусь 1" и в Telegram проекта.