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Победитель шоу X-Factor Belarus Андрей Панисов сел за руль GEELY от Белтелерадиокомпании
В новый год на новой машине въедет победитель шоу X-Factor Belarus. Андрей Панисов впервые сел за руль автомобиля, подаренного Белтелерадиокомпанией. Стильный и современный хэтчбек повышенной проходимости сошел с конвейера в прошлом месяце. Теперь ездить на интервью, репетиции и съемки будет гораздо проще. Эта модель-вездеход подойдет и для загородного вождения в родной деревне Андрея, и для столицы. В фирменном салоне триумфатор поставил автограф на документах - теперь он официальный владелец мечты.
Андрей Панисов, победитель шоу X-Factor Belarus:
Были у меня мурашки от Оли Бузовой, а сейчас у меня мурашки от машины GEELY. Я, когда завел, она как котик, как тигр мурлычетследующему году. Вообще, не надо ничего заводить - на кнопку нажал. Руль маленький - я вообще удивился. У меня была LADA отца - там такой большой, а тут так легко просто крутится.Это не все подарки от Белтелерадиокомпании. Победителю проекта достался и специальный приз от Генерального продюсерского центра Белорусского радио - это запись сингла в сопровождении симфонического оркестра.
Шоу X-Factor Belarus посмотрели более 3,5 миллиона человек.
Проект стал по-настоящему народным и сплотил зрителей у телеэкранов. А голосование аудитории в суперфинале стало самым активным за всю историю первого сезона шоу.
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