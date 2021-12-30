Победитель шоу X-Factor Belarus Андрей Панисов сел за руль GEELY от Белтелерадиокомпании

Были у меня мурашки от Оли Бузовой, а сейчас у меня мурашки от машины GEELY. Я, когда завел, она как котик, как тигр мурлычетследующему году. Вообще, не надо ничего заводить - на кнопку нажал. Руль маленький - я вообще удивился. У меня была LADA отца - там такой большой, а тут так легко просто крутится.

Шоу X-Factor Belarus посмотрели более 3,5 миллиона человек.

В новый год на новой машине въедет победитель шоу X-Factor Belarus. Андрей Панисов впервые сел за руль автомобиля, подаренного Белтелерадиокомпанией. Стильный и современный хэтчбек повышенной проходимости сошел с конвейера в прошлом месяце. Теперь ездить на интервью, репетиции и съемки будет гораздо проще. Эта модель-вездеход подойдет и для загородного вождения в родной деревне Андрея, и для столицы. В фирменном салоне триумфатор поставил автограф на документах - теперь он официальный владелец мечты.Это не все подарки от Белтелерадиокомпании. Победителю проекта достался и специальный приз от Генерального продюсерского центра Белорусского радио - это запись сингла в сопровождении симфонического оркестра.Проект стал по-настоящему народным и сплотил зрителей у телеэкранов. А голосование аудитории в суперфинале стало самым активным за всю историю первого сезона шоу.