Победителей и лауреатов конкурса "Строительный олимп - 2026" наградили в Минске

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Строительный олимп" состоялась 31 июля в Минске. Борьбу вели 115 сильнейших участников со всей Беларуси.

Абсолютным лидером по числу заявок стала столица. Регионы развернули мощную конкуренцию и выставили лучших, превратив конкурс в масштабный срез инновационных достижений. Это объекты сельскохозяйственного, промышленного, жилищного и социального назначения.

Владимир Наумович, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси:

"Строительная отрасль демонстрирует в первом полугодии очень хорошую динамику и хорошие результаты. Мы подошли с ростом по своей секции в объеме 101,2 процентных пункта. Появляются новые строительные материалы, совершенствуется законодательство. За прошлый год и в начале этого принят ряд нормативных документов, позволяющих отрасли двигаться вперед, сокращая сроки захода инвесторов на площадку и реализации проектов. Упрощения с точки зрения прохождения экспертизы и иных каких-то нормативных решений позволяют строительной отрасли двигаться вперед".

"Решили показать наши лучшие дома, наши технологии производства железобетонных изделий. И одно из главных направлений - это модернизация. Она продолжается, мы от нее никуда не уходим, мы буквально этап за этапом заканчиваем одну модернизацию, уже планы готовятся дальше", - рассказал Александр Романюк, гендиректор КУП "Брестжилстрой".

Среди лауреатов конкурса проектные институты, заводы стройматериалов, инжиниринговые гиганты и застройщики.

Внедрение передовых цифровых решений, масштабная модернизация производства и контроль качества позволяют реализовывать проекты не только в Беларуси, но и за рубежом.

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей:

"Экспортные работы здесь также демонстрируются. Это новые материалы, это наши услуги, это новые рынки. Огромный объем экспорта реализуется в социальной сфере в Российской Федерации. Наше мероприятие направлено на то, чтобы поддержать, поднять престиж профессии строителей, продемонстрировать лучшие достижения".

Конкурс вновь подтвердил: престиж профессии строителя растет. И в этот парад лидеров уверенно вошли 14 профильных учреждений образования.