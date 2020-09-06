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Победителей "АрМИ-2020" наградили на полигоне Брестский
По итогам общего зачета сборная Беларуси заняла второе место. Победителей "АрМИ-2020" наградили на полигоне Брестский. В этом году в "АрМИ-2020" принимали участие военнослужащие из 28 стран. Конкурсы были проведены в течение двух недель на территории России, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки, Узбекистана и Беларуси. В них состязались более 200 команд, в состав которых вошли около 5 тысяч военнослужащих.
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