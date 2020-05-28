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Победителей этапа конкурса "Учитель года" назвали в Минской области

Лучшего учителя года назвали в Минской области. За почетное звание регионального этапа конкурса боролись 24 педагога. Их профессионализм в этом году оценивали по-новому: финальный тур прошел дистанционно. Учителя подготовили видеозапись мини-урока, а также в режиме онлайн-трансляции представили публичное выступление и творческую самопрезентацию. Победителей определили в 8 номинациях.Победители представят Центральный регион на заключительном этапе Республиканского конкурса, финал которого проходит осенью.

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