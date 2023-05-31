Победителей и лауреатов республиканского конкурса среди журналистов наградили в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский вручил награды победителям и лауреатам республиканского конкурса на лучшее освещение в массмедиа деятельности МЧС и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности, сообщает БЕЛТА.

Церемония награждения прошла в Республиканском образовательном центре безопасности МЧС в Минске. Здесь собрались представители республиканских, региональных и районных средств массовой информации.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поблагодарил корреспондентов страны за проделанную работу и вклад в дело безопасности. "Вы - прямая связь белорусских спасателей с гражданами, ради которых мы и работаем. Ведь предупредить беду всегда намного проще, чем ликвидировать ЧС и помочь человеку выйти живым и невредимым из той ситуации, в которую он попал. Вы - наш проводник в вопросах доведения до населения актуальной информации о правилах безопасности, предупреждения и профилактики ЧС. Вы помогаете достучаться до сердец граждан, чтобы они были в безопасности", - подчеркнул значимость сотрудничества он.

Победители названы в четырех номинациях. Так, "За оперативность и объективность" первое место заняли дирекция информационного вещания телеканала ОНТ и программа "Зона Х" телеканала "Беларусь 1". Второе место в этой номинации разделили "Радио Могилев" и корреспондент ТРК "Гомель" Елена Акуленко, третье место - у телерадиокомпании "Витебск" и телеканала "Гродно Плюс".

Лучшими авторами признаны корреспондент издательского дома "Звязда" Вероника Канюта и собственный корреспондент регионального отдела информации БЕЛТА Олеся Железнякова. Творческое серебро в этой номинации - у ведущего корреспондента по вопросам экономики газеты "Навiны Камянеччыны" Натальи Грицук и главного редактора газеты "Вести потребкооперации" ИД "Беларусь сегодня" Оксаны Невмержицкой. Третье место заняли ответственный секретарь по выпуску газеты "Могилевские ведомости" Мария Юрченко и главный редактор "Оршанской газеты" Анастасия Турок.

Щедрой на призы и достойных конкурсантов стала и номинация "Лучший проект". Так, первое место заняли телепроект "ЧП.by" на телеканале НТВ-Беларусь и газета "Витьбичи", на второй позиции так же два победителя - информационное агентство "Минская правда" и газета "Перспектива" (Гродненская область). Творческая бронза - у проектов редакции газеты "Заря" (Брестская область) и "Несвижских новостей" (Минская область).

Первое место в номинации "Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" присуждено программе "Наше утро" телеканала ОНТ и газете "Гродненская правда". Второе место - у программы "Минщина" телеканала СТВ и газеты для детей и подростков "Зорька", третье - у редакции газеты "Петриковские новости" и информационного агентства "Минск-Новости".