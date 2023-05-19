Победителей и участников республиканского конкурса "Золотое перо - 2023" наградили в Минске

В Государственном литературном музее имени Янки Купалы прошло торжественное награждение победителей и участников республиканского конкурса "Золотое перо - 2023" по теме "Отчизне в дар останутся…" Об этом сообщает БЕЛТА.

Награждали участников директор музея Янки Купалы Анна Галинская и член Высшего политического совета Белорусской партии "Белая Русь", председатель Центральной районной организации Минска РОО "Белая Русь" Галина Гузовская. "В нашем состязании есть победители, но проигравших нет", - сказала участникам Галина Гузовская и отметила, что ребята писали не только о героях Великой Отечественной войны, но и о простых людях труда, которые тоже внесли ценный вклад в наше настоящее. "Ценить и знать своих предков очень важно", - добавила она.

Гости мероприятия были приглашены на тематическую экскурсию по музею белорусского классика, чей сборник "Шляхам жыцця" отмечает 110-летие со дня выхода. Анна Галинская отметила, что очень рада, что награждение проводится именно в этом музее.