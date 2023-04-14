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Победителей конкурса "Мисс и мистер Академии управления - 2023" выбрали в Минске

Самые креативные и талантливые! В Минске прошел финал конкурса красоты и артистического мастерства "Мисс и мистер Академии управления - 2023". За титулы поборолись 14 финалистов.

Идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих и спортивных способностей молодежи, а не только оценка их внешних данных.

В нынешнем году мероприятие прошло уже в четвертый раз. Все финалисты проявили свою индивидуальность и способность работать в команде.

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