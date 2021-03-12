Победителей областного этапа конкурса "Школа безопасности" выбрали в столице

В интеллектуальном турнире соревновались более 70 школьников со всего центрального региона. История создания пожарной службы, правила поведения дома и на улице, а также действия при оказании первичной медпомощи - все эти знания проверили в тестовой форме. На 100 вопросов 60 минут. Такая своеобразная олимпиада по основам безопасной жизнедеятельности прошла в трех возрастных категориях.



Победителей выбрали в каждой возрастной категории. По итогам тестов 5 знатоков безопасности представили свои визитки на заданную тему. Это правильное обращение с огнем. Лучшие представят Минскую область на республиканском этапе конкурса.



