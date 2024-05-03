Победителей областного соревнования среди СМИ отметили в Доме прессы - среди лауреатов корреспондент АТН Белтелерадиокомпании

Оперативные новости и фоторепортажи, эмоциональные радиосюжеты и аналитические публикации. Победителей областного соревнования среди средств массовой информации и журналистов Минской области отметили сегодня в Доме прессы. Также идеологическому активу региона вручили награды Администрации Президента.



Всего почти 30 лауреатов и 10 номинаций: лучший творческий проект печатных СМИ, наличие в сети Интернет, отметили авторов общественно-политической и социально-экономической тематик. Среди победителей есть и специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Елена Витко. Она стала лучшим автором сюжетов республиканских СМИ о Минской области.