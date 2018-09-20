3.68 BYN
Победители 86-го тура игры "Удача в придачу!" от Евроопт сегодня получили заветные призы
Победители 86-го тура игры "Удача в придачу!" от Евроопт сегодня в торжественной обстановке получили ключи от квартиры и заветные призы. Розыгрыш состоялся во вторник. Так, квартира в Минске досталась Елене Макаренко, фельдшеру скорой помощи из городского поселка Лынтупы Поставского района. Вместе со всей семьей она уже успела оценить новые апартаменты. Своих обладателей нашли и пять белоснежных автомобилей.
С "удачливыми покупателями" познакомилась Юлия Токарь. Фельдшер скорой помощи Елена Макаренко не скрывает эмоций. Семь заветных цифр и неожиданный звонок подарили новые возможности их большой дружной семье. Столичная квартира как нельзя кстати. У победительницы с мужем двое взрослых сыновей, так что пустовать квартира точно не будет.
Помимо жилья в Минске было разыграно пять белоснежных автомобилей. Кстати, двум обладателям новеньких авто удачу принесли покупки в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Крупно повезло маме в декретном отпуске - Светлане Макаревич из агрогородка Марково Молодечненского района. Этот сентябрь молодая семья запомнит как самый счастливый и удачный месяц.
Преподаватель иностранного языка Жанна Чуксина из Минска, говорит, что всегда от жизни получает то, что хочет. Главное четко сформулировать мечту, а затем ее отпустить. Так было и во вторник - с победой в игре "Удача в придачу!".
Также среди обладателей белоснежных внедорожников - Людмила Величко, председатель Светлогорского районного Совета депутатов; Ирина Курак, акушер женской консультации из Полоцка и минчанин Петр Якимович.
Яркие примеры тысяч белорусов доказывают: шанс на победу есть у каждого. Совершайте обычные покупки в магазинах "Евроопт", "Брусничка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" с картой Е-плюс и "товаром удачи", потому что уже в следующий вторник состоится очередной розыгрыш "Удача в придачу!". На кону столичная квартира, пять автомобилей и более 20 тысяч денежных призов.