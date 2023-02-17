ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Победители интеллектуальной игры "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз" были награждены в Минске

Наша культура, литература, история Беларуси, Великая Отечественная война. По этим темам в формате викторины были вопросы в пятом сезоне Республиканской интеллектуально-развлекательной игры БРПО "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз". Финал прошел на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем поучаствовала 21 команда - это 42 пионера, столько же октябрят и активистов БРСМ. В финале - три игры в трех возрастных категориях. В турах - по 6 вопросов, ответить на каждый из которых необходимо было в течение минуты.


Изображение
Александр Лукьянов,первый секретарь ЦК БРСМ: Эта викторина стала тем центром, который объединил три поколения. Мы благодарны руководителям, педагогам-организаторам и всем небезразличным людям, которые ежедневным трудом вкладывают силы, знания и опыт в нашу молодежь.

Самых эрудированных школьников страны наградили дипломами и призами БРПО И БРСМ. Отметим, первый сезон игры "Пионерский квиз" стартовал в 2018 году. За 5 сезонов он собрал более 22 тысяч человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все