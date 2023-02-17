Победители интеллектуальной игры "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз" были награждены в Минске

Наша культура, литература, история Беларуси, Великая Отечественная война. По этим темам в формате викторины были вопросы в пятом сезоне Республиканской интеллектуально-развлекательной игры БРПО "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз". Финал прошел на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем поучаствовала 21 команда - это 42 пионера, столько же октябрят и активистов БРСМ. В финале - три игры в трех возрастных категориях. В турах - по 6 вопросов, ответить на каждый из которых необходимо было в течение минуты.