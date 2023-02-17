3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Победители интеллектуальной игры "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз" были награждены в Минске
Наша культура, литература, история Беларуси, Великая Отечественная война. По этим темам в формате викторины были вопросы в пятом сезоне Республиканской интеллектуально-развлекательной игры БРПО "Пионерский/октябрятский/молодежный квиз". Финал прошел на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем поучаствовала 21 команда - это 42 пионера, столько же октябрят и активистов БРСМ. В финале - три игры в трех возрастных категориях. В турах - по 6 вопросов, ответить на каждый из которых необходимо было в течение минуты.
Александр Лукьянов,первый секретарь ЦК БРСМ: Эта викторина стала тем центром, который объединил три поколения. Мы благодарны руководителям, педагогам-организаторам и всем небезразличным людям, которые ежедневным трудом вкладывают силы, знания и опыт в нашу молодежь.
Самых эрудированных школьников страны наградили дипломами и призами БРПО И БРСМ. Отметим, первый сезон игры "Пионерский квиз" стартовал в 2018 году. За 5 сезонов он собрал более 22 тысяч человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов