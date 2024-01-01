Победители конкурса МВД "Мечты сбываются!" осуществляют свои заветные желания с помощью правоохранителей

Победители конкурса МВД "Мечты сбываются!" продолжают осуществлять свои заветные желания с помощью правоохранителей.

Денис Ключенок, отправившись на базу столичного ОМОНа, после тренировки на татами с сотрудниками признался, что ощутил себя настоящим бойцом. С большим интересом мальчик слушал о подвигах представителей отряда в комнате боевой славы, внимательно рассматривал оружие и, конечно, с радостью принял предложение примерить экипировку.

Не менее захватывающе провели время Кирилл и Ульяна Овчинниковы, которые побывали в питомнике служебных собак Минского городского управления Департамента охраны. Дети с восторгом наблюдали за четвероногими стражами порядка и даже примеряли на себя роль кинологов. О том, что мечты сбываются, уже знает и десятилетняя Варвара.