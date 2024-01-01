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Победители конкурса МВД "Мечты сбываются!" осуществляют свои заветные желания с помощью правоохранителей

Победители конкурса МВД "Мечты сбываются!" продолжают осуществлять свои заветные желания с помощью правоохранителей.

Денис Ключенок, отправившись на базу столичного ОМОНа, после тренировки на татами с сотрудниками признался, что ощутил себя настоящим бойцом. С большим интересом мальчик слушал о подвигах представителей отряда в комнате боевой славы, внимательно рассматривал оружие и, конечно, с радостью принял предложение примерить экипировку.

Не менее захватывающе провели время Кирилл и Ульяна Овчинниковы, которые побывали в питомнике служебных собак Минского городского управления Департамента охраны. Дети с восторгом наблюдали за четвероногими стражами порядка и даже примеряли на себя роль кинологов. О том, что мечты сбываются, уже знает и десятилетняя Варвара.

Варвара побывала в войсковой части 32-14 и теперь понимает, что она обладает необходимыми задатками, чтобы в будущем стать снайпером. Школьница ловко прошла полосу препятствий, поразив сноровкой и меткостью стрельбы не только родителей, но и опытных бойцов. Эмоции у Варвары также вызвали встреча с символом бригады - рысью и подаренная форма сотрудника спецподразделения.

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