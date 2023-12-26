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Победители конкурса "Письмо Деду Морозу" рассказали о своих мечтах - "Белая Русь" приняла участие в акции "Наши дети"
Благотворительная акция "Наши дети" продолжает дарить праздник юным белорусам и не только.
От имени общественного объединения "Белая Русь" подарки получили более чем 300 ребят из Могилевской области, а также воспитанники школы-интерната из Луганской области (дети находятся в регионе на оздоровлении). Вместе они зажгли огни на главной елке Дворца культуры. А победители конкурса "Письмо Деду Морозу" - по традиции он предшествует новогодним праздникам - рассказали о своих мечтах.
Ярким подарком для участников утренника стал настоящий мюзикл о новогодних приключениях сказочных героев.
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