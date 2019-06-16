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Победители конкурса "Врач года" побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Накануне профессионального праздника лучшие из работников медицинской отрасли (победители конкурса "Врач года", отмеченные знаком "Отличник здравоохранения") были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. 60 представителей разных регионов и различных медицинских направлений получили возможность увидеть один из символов суверенитета нашего государства, познакомиться с историей здания и прогуляться по залам и кабинетам, где проходят важные государственные встречи и принимаются серьезные политические решения.

Экскурсии во Дворец Независимости - многолетняя традиция. Представители самых разных сфер, люди, отличившиеся профессионализмом и особыми успехами, получают возможность прогуляться в стенах одного из самых престижных и знаковых зданий нашего государства.

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