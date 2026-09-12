Победительница конкурса "Краса Беларуси" призвала не ограничиваться рождением одного-двух детей

В центре Минска работает выездная студия "Первого информационного" телеканала. В течение дня поздравить белорусскую столицу с Днем города придут известные минчане, зарубежные гости и юные звезды.

Анна Мацкевич, идеолог Белорусской государственной академии авиации и победительница конкурса "Краса Беларуси - 2026", пришла в гости вместе с супругом Владимиром и сыном.

Гости рассказали о семейных ценностях, воспитании детей и преимуществах Минска, среди которых назвали безопасность, чистоту, культурную жизнь и постоянное развитие.

Анна призвала белорусских женщин не ограничиваться рождением одного-двух детей, подчеркнув, что многодетность приносит семье особое счастье и укрепляет любовь. Она также отметила важную роль матери в передаче семейных и общественных ценностей.

Семья пожелала столице развиваться, процветать и оставаться комфортным местом для самореализации людей как в семье, так и в профессии (подробности в видео).