Победительница шоу "Фактор.by 60+": 80 лет - это не конец жизни, надо настраиваться на творчество

Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" состоялся в пятницу вечером в эфире "Беларусь 1". Важное даже по телевизионным меркам событие, как минимум по двум причинам. Во-первых, это первый проект без возрастных ограничений в истории отечественного эфира. А во-вторых, несколько недель подряд шоу держалось в абсолютных лидерах пятничного прайм-тайма в Беларуси.

Наши мамы и папы, бабушки и дедушки по-настоящему зажгли на первой кнопке. И доказали, что возраст - всего лишь цифра в паспорте. А время и место для зрелых артистов - на сцене!

В суперфинале боролись четверо участников. По решению жюри единогласно победу одержала Галина Качалова. Педагог по вокалу из Гродно с 55-летним стажем - ей подвластны все жанры: и эстрада, и классика.

Выиграл, конечно, сильнейший. Но по сути каждый из суперфиналистов достоин триумфа. О звездах с теплым светом - атмосферный репортаж из закулисья проекта Нины Можейко.

Фактор зрелости

Поколение, которое всю жизнь мечтало оказаться в телевизоре, наконец, на первой кнопке. Под громогласные овации. И эту победу никто не оспорит - опыт в ее случае, как бриллиант сияет в свете софитов.

80 лет - это не конец жизни. Как ты себя позиционируешь, как ты себя настраиваешь на эту жизнь, так она и выйдет. Если ты настраиваешь на болезни, так будет. А если ты настраиваешь на творчество, это другое совсем. Галина Качалова, победительница шоу "Фактор.by 60+"

Они любили до слез и пели до мурашек, читали стихи и играли на самых тонких струнах души зрителя. Им все ни по чем. Ведь это их птица счастья, которую просто необходимо было поймать за хвост.





Женщина-праздник - душа проекта с непревзойденным чувством юмора Тамара Выставкина. Главный экспонат, когда на сцене и это всерьез.

Это счастье с такими людьми пообщаться, говорит суперфиналистка шоу "Фактор.by 60+" Тамара Выставкина. Не все понимают это, несмотря на усталость и бессонную ночь. По ее словам, атмосфера увлекает, что даже забывает пообедать.

Он копирует тромбон и даже банджо, звезда популярного телевизионного шоу в 90-х - Сергей Кравец. За кулисами нашел коллегу. И как в такой ситуации не отпустить добрую шуточку.

Он пришел на проект, чтобы поднять волну популярности, получилось настоящее цунами из эмоций и, конечно, белых роз.

Я готовился всегда. Те произведения, которые я исполнял, мне хотелось, чтобы они порадовали и жюри, и публику. Сергей Кравец, суперфиналист шоу "Фактор.by 60+"

Барабанщик из Новополоцка, лидер группы и преподаватель музыки Евгений Ткаченко проявил себя как настоящий мачо проекта. Стрелял глазами и нотами точно в цель - попал в Александру Гайдук. И очень удачно, ведь поющие судьи вместе с популярными артистами в суперфинале поддержали своих фаворитов.

В суперфинале аристократичная сдержанность и профессионализм противостояли настоящему пожару эмоций и импровизации.

Атмосфера накалялась задолго до суперфинала - еще на репетициях стало понятно, что вокальной битве быть.

Волновалась даже артистка с полувековым стажем на сцене и в педагогике Галина Качалова. С присущим педантизмом до выхода на сцену все нюансы выступления прояснила с визави. Для заслуженного артиста Беларуси Руслана Алехно эта миссия стала почетной.

Шикарная блондинка с присущим ей в любой ситуации достоинством и улыбкой основательно готовилась к этой самой важной встрече со зрителем.

Если лак, то красный, если укладка - локоны. Когда голливудская дива показала своего внука - никто, конечно, не поверил.

Супербабушка.Она встает рано, ложится рано. По утрам делает зарядку. Очень вкусно готовит. Кирилл, внук Галины Качаловой

26-летний Кирилл так болел за бабушку, что едва справлялся с эмоциями за кулисами.

Когда начинался проект, первый концерт, когда Галина Николаевна вышла на сцену, я тогда для себя поняла, что для меня это лидер, для меня однозначно победит она. Александра Гайдук, певица и актриса, член жюри шоу "Фактор.by 60+"

Люди, которых мы приглашали на сцену, с которыми мы здесь общались и познакомились благодаря проекту, они и себе, и нам доказали, что если действительно чего-то очень хочется, не поздно эту мечту взять и воплотить. Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, ведущая шоу "Фактор.by 60+"

Шоу объединило все поколения у экранов телевизоров, планшетов, смартфонов… За своих родных, знакомых, соседей болели и переживали.

Опорой артистам элегантного возраста стала команда. Специалисты всех сфер, которые идеально совмещаются при случае. От постановщиков до психологов.

Чувство плеча и благодарности, а еще огромное желание помочь на этом пути тем, кто отважился выступить перед огромной аудиторией. Тем более в этом сезоне пришлось реализовать два проекта одновременно. Молодежный "Фактор.by" в прямом эфире. И версию 60+ - в записи. Три исполнительных продюсера и, конечно, генеральный, дежурили на площадке.





Проект очень масштабный, очень сложный. Мы все время вспоминали "Евровидение", что это прямой эфир, как это сложно сделать, но это был всего лишь один концерт. А здесь восемь подряд прямых эфиров. Телевизионщики понимают, что это такое. Сотни людей работают вогромном напряжении. Нужно принимать молниеносно решения, поэтому мы все здесь. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер шоу "Фактор.by 60+"