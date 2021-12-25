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Победителя проекта X-Factor Belarus сегодня выберут телезрители
Более 3 тысяч претендентов из всей страны! 11 телекастингов, 6 прямых эфиров, 14 финалистов и только трое из них дошли до суперфинала. Совсем скоро мы узнаем имя триумфатора шоу X-Factor Belarus.
У нас есть возможность заглянуть в закулисье. Идут последние технические приготовления. Накануне прошел саундчек звездных наставников - кто из судей выступит сегодня на сцене? Узнаем во время трансляции. А главная музыкальная битва развернется между суперфиналистами Никитой Белько, Анастасией Кравченко и Андреем Панисовым. Каждый из артистов исполнит по две композиции, одна из которых уже звучала на этапе отбора. Такой ход организаторы сделали намеренно, чтобы у телезрителей была возможность оценить рост суперфиналистов за время проекта. Накануне вечером прошел генеральный прогон, на котором режиссеры сцены и трансляции окончательно утвердили постановки всех номеров.
Присоединяйтесь к голосованию в прямом эфире на "Беларусь 1"
Кто из суперфиналистов достоин победы, по традиции будут решать телезрители. Телефонные линии откроются сегодня в прямом эфире после того, как артисты исполнят по две композиции. Триумфатору достанется автомобиль Geely, а также специальный приз от Генерального продюсерского центра Белорусского радио.
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