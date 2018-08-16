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Победителям 81-го тура игры "Удача в придачу!" вручили заветные призы
Каждую неделю в игре "Удача в придачу!" Евроопт разыгрывает квартиру в Минске, сразу пять автомобилей и более 20 тысяч денежных призов! Сегодня главным победителям 81-го тура вручили их заветные призы. Внедорожники "Нисан-Джук" разъехались в Бобруйск, Сморгонь, Гомель и Новополоцк. А в столичных апартаментах на Ильянской,10 счастливчики уже планируют ремонт. Кто играет и выигрывает - знает Юлия Токарь.
Не скрывает эмоций сын Лины Рудой - ведь теперь эти просторные апартаменты в столичной новостройке будут его. Главный приз 81-го тура игры "Удача в придачу" выиграла 58-летняя бухгалтер из Минска. Квартиру пообещала подарить сыну.
Остались довольны переменами в жизни еще пять победителей обладатели стильных внедорожников. Желтый "Нисан-Джук" сегодня уедет в Бобруйск. Его выиграла семья Колесниковых. Глава семьи работает на ТЭЦ-2 машинистом. И уверен - таким транспортом управлять будет гораздо легче.
Большой внедорожник отца оценивает и 4-летний Никита. Теперь семья Поддубецких будет ездить с комфортом на собственном авто. Получить "Удачу в придачу!" в этом туре решили в последний момент - уже стоя на кассе. И фортуна не заставила себя ждать.
В свою удачу поверила и аналитик банка Дарья Шеткина из Новополоцка. Сегодня она стала владелицей элегантного серебристого "Нисан-Джук". Счастливый звонок нашел ее даже в подземке.
Еще два внедорожника в 81-ом туре достались Наталье Гоич из Сморгони и Ларисе Поплевкиной из Гомеля. А марафон удачи продолжается! Следующий, 82-ой, тур уже стартовал. Сделав покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", можно стать владельцем стильного внедорожника или квартиры в Минске уже в следующий вторник, 21 августа!
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