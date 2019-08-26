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Победителям интеллектуального шоу "Я знаю!" вручили суперпризы
Подарки за знания. В преддверии 1 сентября победителям интеллектуального шоу "Я знаю!" вручили их суперпризы. Триумфаторы совместного проекта Белтелерадиокомпании и Министерства образования выиграли интерактивные панели для своих учебных заведений. Сразу две умные системы уехали в Червень. С победителями второго сезона телевизионной битвы интеллектуалов встретилась Наталья Кузьмицкая.
Необычная экспресс-доставка приехала сегодня из Минска в Червень. Специальная посылка прямиком из Белтелерадиокомпании. Получатель - Паша Барбук. Победитель второго сезона телевизионного шоу "Я знаю!". Отбор, а потом и все туры интеллектуальной телебитвы школьник прошел в лидерах турнирной таблицы.
Быстрые и точные ответы и в суперфинале привели 8-классника к победе. Кроме персональных призов за талант и эрудицию, аккурат к 1 сентября и новая интерактивная панель - подарок родной школе.Искусство, история, прикладные науки - кажется, нет той области знаний, в которой она не разбирается. Уже 11-классница Настя Дегтярева настоящий эрудит. К слову, как и Паша, частая участница интеллектуальных турниров и квизов.
Совсем скоро школьники со всех уголков республики вновь смогут попробовать свои силы в шоу-викторине для всей семьи. В новом сезоне "Я знаю!" юных эрудитов ожидают еще более занимательные вопросы и креативные задания.
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