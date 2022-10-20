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Победителю "Мечта в Оплати" вручили ключи от машины
Отечественный сервис Оплати продолжает радовать и поддерживать своих пользователей. Сотни белорусов стали обладателями дорогостоящих полезных подарков, в том числе столичных квартир и кроссоверов.
Накануне состоялся очередной розыгрыш рекламной игры "Мечта в Оплати 4". Новенький Hyundai Creta достался Антону Селицкому из Фаниполя. Ему уже вручили ключи от автомобиля.
Сначала нужно скачать приложение, открыть там счет. Скинуть на него денег и тут два варианта. Хранить деньги или тратить. Баллы накапливаются. Чем больше - тем больше шансов выиграть.
Вот она, проверенная тактика, как стать обладателем новенького кроссовера. Конечно, трудно в это поверить, осознание не сразу пришло и самому победителю. Но, получив ключи, понял, что мечта быть водителем воплотилась в реальность с мобильным сервисом "Оплати".
Чаще всего я пользовался Оплати для оплаты общественного транспорта. Участвовал во всех рекламных играх - первый раз выиграл. Шок сначала получил, потом удовольствие. А еще большее удовольствие получу, когда уеду.
Как оказалось, на этом сюрпризы не закончились. Впереди у новоиспеченного водителя приятные хлопоты по обслуживанию авто. Оплати и партнеры сервиса поддержали и в этом.
У нас есть подъемник для обслуживания автомобиля снизу, для мойки двигателя, для мойки днища. Мы занимаемся полным комплексом - это и химчистка, и полировка, нанесение керамического покрытия, защитного на кузов автомобиля. И сертификат, который мы подарили, именно на эту услугу.
В канун нового года на кону еще один кроссовер, а также смартфоны, айфоны 13, пылесосы Dyson, кофемашины и телевизоры. Главное условие - пользоваться мобильным сервисом Оплати. Удобство и комфорт отечественной разработки от резидента ПВТ компании LWO уже оценили почти 900 тысяч пользователей из 82 стран мира.
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