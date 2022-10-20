Победителю "Мечта в Оплати" вручили ключи от машины

У нас есть подъемник для обслуживания автомобиля снизу, для мойки двигателя, для мойки днища. Мы занимаемся полным комплексом - это и химчистка, и полировка, нанесение керамического покрытия, защитного на кузов автомобиля. И сертификат, который мы подарили, именно на эту услугу.

Дмитрий Казаровец, директор ООО "ДиЛиМан" (Делейлинг центр Le-Mans)