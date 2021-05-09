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Победный марафон в Гомеле продолжается
Торжественные мероприятия ко Дню Победу и Дню Государственного герба и флага продолжаются в Гомеле. Самый почитаемый день в истории страны собрал тысячи людей.
Праздничная программа началась в 10 утра. О ее акцентах - Анна Ковалева.
Победный марафон в Гомеле продолжается и сейчас. Но самым ярким событием дня стало, конечно же, торжественное шествие по главной улице города. Этой традиции примерно полвека. И каждый год она объединяет тысячи людей.
Ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. Кульминационной точкой стала площадка у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.
Продолжилась программа на площади Государственного флага. Здесь развернули концертную площадку под открытым небом. На сцене – лучшие творческие коллективы города.
Город был разрушен до основания, все было закопченное, центр был полностью разбит. А сейчас город вообще не узнать! Город - красавец! Самый лучший в Беларуси и, наверное, в мире!
Выставки, концерты, живая музыка и показы военных фильмов. На новой набережной гомельчан ждал военно-исторический фест "Рубежи-2021". Здесь развернули реконструкцию последних боевых действий Великой Отечественной. Для ее воссоздания съехались клубы реконструкции из Минска, Могилева, Мозыря и других городов Беларуси.
В целом сегодня в распоряжении гомельчан более 20 праздничных площадок и десятки фотозон. Но все, конечно, ждут самый яркий момент дня – праздничный фейерверк. Он озарит небо сразу в четырех точках областного центра.
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