Торжественные мероприятия ко Дню Победу и Дню Государственного герба и флага продолжаются в Гомеле. Самый почитаемый день в истории страны собрал тысячи людей.

Праздничная программа началась в 10 утра. О ее акцентах - Анна Ковалева.



Победный марафон в Гомеле продолжается и сейчас. Но самым ярким событием дня стало, конечно же, торжественное шествие по главной улице города. Этой традиции примерно полвека. И каждый год она объединяет тысячи людей.



Ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. Кульминационной точкой стала площадка у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.



Продолжилась программа на площади Государственного флага. Здесь развернули концертную площадку под открытым небом. На сцене – лучшие творческие коллективы города.







Город был разрушен до основания, все было закопченное, центр был полностью разбит. А сейчас город вообще не узнать! Город - красавец! Самый лучший в Беларуси и, наверное, в мире!

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны

Выставки, концерты, живая музыка и показы военных фильмов. На новой набережной гомельчан ждал военно-исторический фест "Рубежи-2021". Здесь развернули реконструкцию последних боевых действий Великой Отечественной. Для ее воссоздания съехались клубы реконструкции из Минска, Могилева, Мозыря и других городов Беларуси.

