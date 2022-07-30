3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Побег на свободу: буллинг подростка из Латвии закончился переездом в Беларусь
Семья подростка из Латвии Ильи Карозы, который взял интервью у Александра Лукашенко, переехала в Беларусь. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.
После травли на родине парень свое будущее решил строить в Беларуси, сюда же приехали и его родители с младшими детьми.
"Друзья были в шоке, поздравляли с переездом. Говорят, ты легенда вообще везде. И из России звонили, и из Латвии. В Беларуси пока не нашел друзей, но скоро найду, думаю", - отметил Илья Кароза.
Как сообщалось ранее, представители рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" взяли небольшое интервью у Президента Беларуси, спросив у Александра Лукашенко о его формуле успеха. После этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил проверить деятельность Academy KidsTV и пригрозил ей закрытием. МИД и Служба безопасности Латвии начали проверки, а глава МИД Латвии заявил о возможности закрытия академии. Сообщалось также, что Служба государственной безопасности Латвии начала проверку детей и их учителей по статье "Измена".
"Они, скорее всего, хотят не то, чтобы меня загнобить, они хотят показать всем: если кто-то из вас так сделает, с вами будет то же самое, что и с ним", - добавил подросток.
"Дети - это искусство и культура, это тот мостик, который может помирить любых людей. После того как это интервью прозвучало, журналисты даже в Латвии стали писать. Один пишет: я бы два года жизни отдал, чтобы взять интервью у Президента Лукашенко. Другой пишет: тогда давайте будем проверять на лояльность журналистов ВВС, СNN. Ну, как это вообще?" - добавила учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все