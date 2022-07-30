Побег на свободу: буллинг подростка из Латвии закончился переездом в Беларусь

Семья подростка из Латвии Ильи Карозы, который взял интервью у Александра Лукашенко, переехала в Беларусь. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

После травли на родине парень свое будущее решил строить в Беларуси, сюда же приехали и его родители с младшими детьми.

"Друзья были в шоке, поздравляли с переездом. Говорят, ты легенда вообще везде. И из России звонили, и из Латвии. В Беларуси пока не нашел друзей, но скоро найду, думаю", - отметил Илья Кароза.

Как сообщалось ранее, представители рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" взяли небольшое интервью у Президента Беларуси, спросив у Александра Лукашенко о его формуле успеха. После этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил проверить деятельность Academy KidsTV и пригрозил ей закрытием. МИД и Служба безопасности Латвии начали проверки, а глава МИД Латвии заявил о возможности закрытия академии. Сообщалось также, что Служба государственной безопасности Латвии начала проверку детей и их учителей по статье "Измена".

"Они, скорее всего, хотят не то, чтобы меня загнобить, они хотят показать всем: если кто-то из вас так сделает, с вами будет то же самое, что и с ним", - добавил подросток.