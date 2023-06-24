"Побывать в Волгограде и на Мамаевом кургане должен каждый человек!" Российский регион приглашает туристов

Волгоградская область - это регион с богатейшей историей, с уникальными природными территориями. Это регион, в котором расположены семь уникальных природных парков. Не все об этом знают. Это огромный пласт исторический - Царицыно, это большая история известного всему миру Сталинграда. Военно-историческое и военно-патриотическое - главные направления, которые сегодня интересны для детских школьных групп. Побывать в Волгограде и на Мамаевом кургане должен каждый человек. Познакомиться с историей, с теми великими событиями, которые происходили в городе с сильным характером, я думаю, будет очень интересно. Более 60 маршрутов патриотической направленности. Бесспорно, будет интересен экологический туризм. Большое количество пеших, конных, велосипедных туров и так далее. Это то, что может удовлетворить, наверное, спрос на разные виды отдыха.

Елена Курносова, зампредседателя Комитета экономической политики и развития Волгоградской области России