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"Побывать в Волгограде и на Мамаевом кургане должен каждый человек!" Российский регион приглашает туристов
Патриотический туризм - направление, которое набирает обороты. Мамаев курган в Волгограде вне всякой конкуренции. Тысячи белорусов сражались за советскую Родину здесь! И били фашистов! Примеров героизма много. Взять даже дважды Героя Советского Союза, маршала, имя которого знают все белорусские школьники, а минчане живут на улице, названной в его честь. Иван Якубовский - белорус из Могилевской области - командовал танковой бригадой во всех фазах операции.
Теперь в экспозиции и кирпич из Брестской крепости (его привезла белорусская делегация во главе с нашим премьером), и архивные документы по сталинградцам - участникам Белорусского партизанского движения.
Царицын - Сталинград - Волгоград. Перекресток рек, дорог, цивилизаций. Центр региона на самом пересечении истории и цивилизации, что интересно туристам.
Волгоградская область - это регион с богатейшей историей, с уникальными природными территориями. Это регион, в котором расположены семь уникальных природных парков. Не все об этом знают. Это огромный пласт исторический - Царицыно, это большая история известного всему миру Сталинграда. Военно-историческое и военно-патриотическое - главные направления, которые сегодня интересны для детских школьных групп. Побывать в Волгограде и на Мамаевом кургане должен каждый человек. Познакомиться с историей, с теми великими событиями, которые происходили в городе с сильным характером, я думаю, будет очень интересно. Более 60 маршрутов патриотической направленности. Бесспорно, будет интересен экологический туризм. Большое количество пеших, конных, велосипедных туров и так далее. Это то, что может удовлетворить, наверное, спрос на разные виды отдыха.
Смотритеспецрепортаж "Волгоград: белорусские горизонты" ЗДЕСЬ
Волга!! Это еще и круизные возможности! Около 100 круизных теплоходов вышли на реки России в навигацию 2023 года. Отмечается рост спроса.
Подписали соглашение, в рамках которого мы предполагаем сотрудничать с туристическим бизнесом Беларуси. Прошел большой туристический форум на площадке Минска, где принимали участие заинтересованные в сотрудничестве туроператоры из различных регионов Российской Федерации. Открываются новые маршруты из Минска в Российскую Федерацию, будет участвовать 16 городов, в том числе и Волгоград. Прямые рейсы помогут сотрудничеству между туроператорами Беларуси и Волгоградской области. Мы стоим между двумя реками - Волга и Дон. У нас прекрасные круизные компании, на которых можно будет отдохнуть по Волге:от Волгограда до Самары и до Москвы можно будет дойти. На любой вкус свой маршрут.
Волга, как принято здесь говорить, не хуже моря! 200 солнечных дней в году, бескрайние возможности, и так радостно, что теперь здесь есть и белорусские горизонты.
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