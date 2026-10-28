Почему американский генерал с минскими корнями предложил НАТО бить первым по Беларуси

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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич, вдруг ни с того ни с сего публично представил концепцию, как НАТО первыми ударят по территории Беларуси. Случилось это на конференции по безопасности в Варшаве, а презентованная концепция НАТО называется Theory of Victory.

Согласно этому докладу, защита территории Альянса в случае возможной агрессии должна начаться еще до того, как противник откроет огонь. Противник НАТО - это Союзное государство.

Play Вечерний Мамыкин | Генерал США Гринкевич замахнулся на Родину своего прадеда! Для чего? У верхушки НАТО разыгралась фантазия. Из-за отсутствия реальных побед они снова придумали, что победили... Как это было с Ливией, Афганистаном, Ираком и Югославией. Потомок белорусских эмигрантов, генерал США Гринкевич замахнулся на Родину своего прадеда и решил отправить дальнобойные ракеты в Беларусь. Андрей Мамыкин проследил родословную генерала НАТО и выяснил, почему ему никогда не попасть в цель

По словам генерала Гринкевича, концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Основная роль на первом этапе отводится сухопутным войскам НАТО на передовых рубежах. Одновременно авиация и военно-морские силы при поддержке космических и киберсредств должны максимально быстро обеспечить превосходство альянса в воздухе и на море.

Внешнеполитическое ведомство Республики Беларусь отреагировало нетипично для белорусской дипломатии остро: "Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер".

А давайте вспомним, кто такой этот генерал. Алексус Гринкевич возглавил 4 июля 2025 года командование Объединенных сил НАТО в Европе. Он сменил тогда генерала Криса Каволи. Эту позицию с момента основания НАТО всегда занимает американский генерал и всегда четырехзвездный.

Гринкевич - генерал американской авиации. Он имеет довольно богатую военную карьеру, включая боевые полеты на F-16 и F-22. Он занимал различные руководящие должности в Пентагоне и участвовал в планировании операций на Ближнем Востоке. Во время слушаний в Сенате США перед назначением Гринкевич заявил, что верит в победу Украины в войне против России. Наверное, очень хотел расположить к себе сенаторов-ястребов.

А еще Гринкевич белорус. Точнее, в нем течет белорусская кровь. Прадед американского генерала Илья Гринкевич родился в Минске в 1873 году, а в 1899 эмигрировал в Соединенные Штаты. Илья Степанович в США стал Элиасом, поселился в Бруклине и начал работать в местном отеле. Позднее он вступил в брак с Анастасией Снегиревич в Нью-Йорке на Манхэттене в 1906 году. У супругов было четверо детей. Один из них - Николас Гринкевич - дед будущего американского генерала. А сын Николаса, Грегори, стал известным ученым, изобретателем, который исследовал полупроводники и получил 14 патентов на изобретение.

Благодаря науке американская семья Гринкевичей в третьем поколении наконец стала состоятельной и получила возможность отправить сына, Алексуса, на обучение в престижный вуз, Академию ВВС США в Колорадо-Спрингс, которую он окончил в 1989 году. Молодой военный потом продолжил обучение и в 1993-м, получил степень бакалавра наук по военной истории в Университете Джорджии и звание второго лейтенанта Академии ВВС США. А через год Гринкевич получил степень магистра искусств по истории.

Во время учебы Алексус Гринкевич получил от сокурсников прозвище, которое стало его вторым именем и фактически позывным - Гринч. Это не только сокращенная для удобства фамилия, но и персонаж, очень популярный в США и почти неизвестный у нас, сказки Теодора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Ее герой - нелюдимый монстр, который обиделся на людей и решил сорвать Рождество, но впоследствии покаялся и получил, естественно, прощение.

Здесь можно вспомнить про кампании НАТО после распада Советского Союза. Вы можете навскидку вспомнить хоть одну крупную военную победу военного альянса? Ну, или просто победу? Или когда факт вмешательства НАТО принес бы в охваченный беспорядками регион мир и процветание?

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и полковник Муаммар Каддафи. Уничтожение Великой Джамахирии, которая никогда не жила в долг, выделяла даже бесплатный бензин своим гражданам, имела самый высокий уровень жизни в Африке в пересчете на душу населения. Итогом миротворческой, как бы, миссии стали показанные по западным телеканалам кадры, где тело лидера страны лежит в морозильной камере с прозрачным стеклом и на него смотрят предводители того самого "демократического" мира. Гражданская война, кстати, там длится второе десятилетие. Афганистан . США потратили на кампанию сотни миллионов долларов. Там стало безопаснее? Нет. Там привились западные стандарты демократии? Опять нет. К власти пришло и надолго закрепилось движение "Талибан".

. США потратили на кампанию сотни миллионов долларов. Там стало безопаснее? Нет. Там привились западные стандарты демократии? Опять нет. К власти пришло и надолго закрепилось движение "Талибан". Ирак . Повод для вторжения оказался враньем. Программы производства оружия массового поражения там нет, зато есть признание спустя годы, что пробирочка Колина Пауэлла, которой он размахивал с трибуны ООН, фикция. Это полностью провалившаяся с военной точки зрения операция коалиции НАТО во главе с США и, как итог, повешенный на Новый год лидер страны Саддам Хусейн. Гражданская война в стране идет до сих пор.

. Повод для вторжения оказался враньем. Программы производства оружия массового поражения там нет, зато есть признание спустя годы, что пробирочка Колина Пауэлла, которой он размахивал с трибуны ООН, фикция. Это полностью провалившаяся с военной точки зрения операция коалиции НАТО во главе с США и, как итог, повешенный на Новый год лидер страны Саддам Хусейн. Гражданская война в стране идет до сих пор. Бомбардировки Югославии в 1999 году. Итог? Эскалация длившейся все 1990-е годы войны в Югославии и окончательный распад Балканского союзного государства. Десятки сербских деятелей и военачальников в тюрьмах. Тысячи жертв среди мирного населения. Позднее и отделение Косова от территории суверенной Сербии и превращение этой окраины в глобальную помойку по продаже наркотиков и оружия.

Кстати, главным катализатором бомбардировок Югославии тогда стала госсекретарь США Мадлен Олбрайт, богемская еврейка, отец которой работал в Югославии, а она там, собственно, выросла. Она говорила по-сербски, в том числе, наряду с другими многими славянскими языками. И возникло какое-то звериное желание разбомбить Сербию.

Можно заметить, что есть такая часть эмиграции, которая уезжает со своей родной земли добровольно, но почему-то и через поколение сохраняет какую-то генетическую злобу на родной край. Генерал Гринкевич последними своими заявлениями тоже словно мстит белорусской земле за то, что его прадед был нищ как церковная мышь, и ему в поисках лучшей доли пришлось уехать в Штаты.

Пока не поздно, генерал Гринкевич, он же Гринч по университетскому прозвищу, монстр, который в сказке украл Рождество, может попросить у белорусов прощения и обязательно будет прощен.