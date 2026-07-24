Европа смотрит на страны Балтии как на зону экономического бедствия, но помалкивает. А там творится такое, что хоть санитаров вызывай.

Представьте себе страну, которая каждые несколько лет теряет целый город. Не в войне, не в катастрофе - просто люди берут и уходят. Исчезают. Испаряются. За 20 лет Латвия потеряла 17 % населения. Это рекорд среди всех стран Евросоюза. Смертность превышает рождаемость в 2,5 раза. Средний возраст латвийца - 44 года. Не страна, а дом престарелых с правом голоса в Европарламенте.

А в это время в Эстонии за первое полугодие разорились 126 компаний, оставив кредиторов без 50 млн евро. Как будто бы Прибалтика превращается в экономический труп, который еще пытается делать вид, что дышит.

Антирекорды Прибалтики

Латвия - абсолютный чемпион ЕС по вымиранию. Каждый год минус 15 тыс. человек. Смертность - 14,3 на тысячу, одна из самых высоких в ЕС. Рождаемость падает десятый год подряд. В 2025 году родилось на 9,7 % меньше детей, чем в предыдущем. Говорят, это болезнь благополучных, цивилизованных обществ. Однако можно ли Латвию назвать благополучной? За первые шесть месяцев 2025 года в стране ликвидировано 4448 предприятий. Среди них заводы, которые в советское время кормили половину Восточной Европы. От промышленного гиганта "ВЭФ" остался только отреставрированный фасад. От Liepājas metalurgs - ржавые цеха. От авиастроительного проекта Fokker Next Gen в Лиепае - одни воспоминания. Латвийская промышленность, как старый анекдот: "Было - и нет". С 2,5 млн человек (такая численность населения была в Латвии в 1991 году) страна скатилась до 1,8 млн. Потеряла 700 тыс. Куда они делись? Уехали. Умерли. Не родились. Средний возраст жителя Латвии - 44 года. Женщин - 46 лет, мужчин - 40. В некоторых регионах, например в Краславском крае, средний возраст - 48,5 года.

Гендерный дисбаланс - еще один антирекорд. На 100 мужчин в Латвии приходится 115 женщин - это самый высокий показатель в Евросоюзе. Мужчины умирают раньше на 10 лет. Плюс трудовая миграция - мужчины чаще уезжают на заработки. Получается страна вдов и матерей-одиночек.

А что с прогнозами? Евростат предсказывает: к 2050 году население Латвии сократится до 1,5 млн, а к концу века - до 1,2 млн. Это минус еще 33 % за 25 лет. Страна просто исчезает. Медленно, но верно.

Вадим Авва, журналист, политолог (Россия):

"Это результат, я бы сказал, геополитической роли, которую выделили этим лимитрофным образованиям, с моей точки зрения, не попадающим под определение "государство", в нужной степени не обладающим суверенной политикой, не способным проводить политику в интересах широкого населения. Это определенно их нормы. А норма у них была - военная крепость и плацдарм на границе с Россией или на границе с Беларусью. 30 % экономики этих стран, по мнению Международного валютного фонда (это оценка 2010-х годов, но она никогда не менялась, она определена географией прибалтийских стран) - это связи с Россией. И возникает резонный вопрос: если организм отрезает третью часть себя, как он при этом будет себя чувствовать?"

Не только демографический апокалипсис

Когда-то на полном серьезе говорили, что Эстония, это "цифровой тигр". Но за I полугодие 2025 года там официально разорились 126 компаний. Кредиторы недосчитались 50 млн евро. И это только официальные банкротства. Реальный масштаб катастрофы больше: скрытая неплатежеспособность в эстонском бизнес-секторе оценивается в 18 млрд евро. Глава Службы по делам о неплатежеспособности Сигне Виймсалу официально уведомила премьер-министра: ситуация угрожает внутренней безопасности страны. Предприниматели разоряются не потому, что рынок плохой, а потому что бизнес-модель в Прибалтике - как тот самый стул из анекдота: "ничего не держит, а если сядешь - упадешь". В Эстонии банкротится даже легендарная Baltika - сеть одежды с почти вековой историей. Компания закрывается. Торговая марка Ivo Nikkolo - бренд, который знали все прибалты, - уходит в историю. Еще одна эстонская легенда моды - Baltman - тоже обанкротилась. Вся индустрия легкой промышленности Прибалтики - это уже не бизнес, а музейные экспонаты. Инфляция в Эстонии в июле 2025 года составила 5,6 % - самый высокий показатель среди стран еврозоны. Дорожает все. Заработки не растут. Предприятия закрываются. Работы нет. И люди, как в старом советском фильме, "уезжают в город". Только "город" теперь - это Лондон, Берлин, Стокгольм.

Страны Балтии - главные экспортеры рабочей силы в Евросоюзе. С момента вступления в ЕС Литва потеряла около 20 % населения из-за эмиграции. Латвия - примерно каждого десятого. Молодежь едет в Германию собирать клубнику, в Англию - водить автобусы, в Ирландию - строить дома. Уезжают и не возвращаются. Потому что возвращаться некуда: работы нет, перспектив - ноль.

ЕС получил не новых членов, а доноров рабочей силы. Страны Балтии стали для Евросоюза чем-то вроде Мексики для США - поставщиком гастарбайтеров, сырьевым придатком. Сегодня сырье - это не только нефть и газ, а еще и люди. Брюссельские дотации - это как обезболивающее при раке: симптомы прячет, а болезнь прогрессирует. Старение общества, низкая рождаемость, отток мозгов - классика периферии империи.

Балтия - это не независимые государства, а три высосанных лимона на витрине европейского супермаркета. Их выжали, корки выбросили, а теперь удивляются, почему там ничего не растет.