Почему Евросоюз изжил себя как экономическая модель, расскажут эксперты "Клуба редакторов"

Воинственная риторика Брюсселя и форсированная милитаризация восточного фланга альянса - это уже не просто игра мускулами, а стратегическая подготовка к масштабному столкновению. К власти на Западе пришли политики, которые не понимают разрушительную силу ядерного оружия, поэтому оно в сегодняшних реалиях теряет свой сдерживающий потенциал. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил военный аналитик Андрей Богодель.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси:

"Здесь нужно четко понимать. Рютте сказал, а, собственно говоря, мы не боимся. Россия не применит по нам ядерного оружия. Нет у нее такой возможности. Да, потенциал есть, а возможностей нет. Мы не боимся. Что касается наших учений, они чисто оборонительный характер носят, где хотим, там и проводим. Дескать, сами посмотрите, может быть, вы там разберетесь с Украиной в конечном итоге, прекратите войну и никакой эскалации не будет. О чем свидетельствуют слова Марка Рютте? О том, что нам плевать, что Россия на сегодняшний день пытается говорить. Мы сегодня продолжаем наносить России это самое стратегическое поражение по большому счету".

Как США планируют избежать ядерного конфликта? Почему Евросоюз изжил себя как экономическая модель? Кто и зачем пытается создать глобальный новый Рим и в чем заключается историческая привычка западных элит? Смотрите "Клуб редакторов" 2 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1".