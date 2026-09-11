Почему историческая память должна быть монументальной, расскажет скульптор Максим Петруль

От станций минской подземки до паблик-арта в мегаполисах Китая. Новый герой проекта "Палитра" с Ниной Можейко - Максим Петруль.

Скульптор и дизайнер расскажет, как одна правильная скульптура превращает целый район в туристический магнит. Зачем Горькому из столичного парка нужны соседи? Почему историческая память должна быть монументальной?

Не пропустите глубокий аудит городской среды 11 сентября в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".