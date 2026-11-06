Почему конфликт в Украине приближается к финалу - мнение эксперта

Вооруженный конфликт в Украине все отчетливее обнажает не только ресурсные, но и психологические пределы противостояния. Усталость накапливается в обществе и среди политических элит, а перспективы дальнейшей эскалации вызывают все больше вопросов. Мнение эксперта.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Главный аргумент - глобальная тотальная усталость. Обратите внимание, речь идет не о дефиците танков, снарядов, самолетов или людских резервов. Как отметил Александр Лукашенко, сырьевых ресурсов у России хватит на весь мир. Ресурсов уже не хватает в головах. Устали и люди, и солдаты. Ментальная усталость общества и элит на Западе перевешивает любые финансовые возможности. Европа устала и зашла в тупик. Мы видим это по тем событиям на континенте, который во многом сам создал предпосылки для конфликта в Украине. Так и сегодня некоторые политики высокого ранга по-прежнему грезят стратегическим поражением России до 2030 года".

Конфликт близок к финалу не потому, что кто-то побеждает на поле боя, а потому что, по сути, наступило критическое психологическое истощение сторон, выразил уверенность военный эксперт. "Но здесь важным аспектом является то, что нужно урегулировать все-таки целый ряд проблемных вопросов, чтобы избежать конфликта в будущем. И это надо сделать как можно быстрее", - заключил Андрей Богодель.