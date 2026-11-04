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Почему Латвии так необходима Беларусь, расскажем в проекте "Вечерний Мамыкин"

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Будущее Европы обсудили на полях IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В дискуссии участвовали и представители стран ЕС, среди них автор вечерней рубрики на "Первом информационном" Андрей Мамыкин.

4 ноября он поделится впечатлениями и ответит на вопросы, почему Латвии так необходима Беларусь и что в личной беседе Президент передал латвийскому народу?

Смотрите "Вечерний Мамыкин" на "Первом информационном" в 21:15 и 23:15.

Разделы:

ОбществоВ мире

Теги:

Вечерний Мамыкин

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