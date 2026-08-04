Почему мир оказался на пороге глобального конфликта, смотрите в проекте "Тренды"

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами.

Смотрите программу "Тренды" 4 августа в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на нашем сайте news.by и мульти-медийном портале VIDEOBEL.BY.

Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас - разберемся вместе.