Почему многодетная семья Сенько ищет правды и справедливости через TikTok

Проект "В понедельник дойдет до Лукашенко" расскажет историю из агрогородка Лошаны Минского района. Многодетная семья Сенько обратилась к Президенту через TikTok, ища правды и справедливости. В сентябре 2025 года у них сгорела ферма и заживо 28 коров. Они потеряли хозяйство и основной доход. Следствие продолжается, а вместе с ним и война фермеров с соседом. Семья Сенько уверяет, что он не дает им жить и работать. Какова ситуация на самом деле? И при чем тут самозахват земли?

Ответы завтра на "Беларусь 1", сразу после "Панорамы". Повтор на "Первом информационном" - во вторник в 10:10 и 19:30.