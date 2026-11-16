Почему Молдова может ввести визы для белорусов, объяснил эксперт Кориненко

Молдова все активнее подстраивает свою внешнюю политику под европейскую повестку. Очередным шагом может стать введение визового режима для граждан Беларуси.

Насколько это решение обусловлено требованиями Брюсселя, а в какой мере стремлением молдавских властей ускорить евроинтеграцию, прокомментировал молдавский политолог Александр Кориненко.

Решение связано с поспешными действиями молдавского правительства на пути к евроинтеграции, считает Кориненко. По его словам, власти пытаются "бежать впереди паровоза": никто в Европейском союзе сегодня не требует от Молдовы вводить визовый режим с гражданами Республики Беларусь, Российской Федерации и КНР. Он отметил, что обычная практика ЕС говорит о том, что визовый режим с третьими странами необходимо вводить только тогда, когда страна получила приглашение в Евросоюз и сроки вступления обозначены. По его мнению, такими заявлениями власти вводят граждан Молдовы в заблуждение относительно того, на каком этапе страна находится на пути в ЕС.