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Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум и составляет менее 2 %. Почему показатель столь низкий, рассказала заведующая кафедрой инженерной экономики машиностроительного факультета БНТУ Татьяна Сахнович в "Актуальном интервью".

"Такой уровень безработицы - занятость всего нашего трудоспособного населения от 15 до 74 лет, которое составляет более 70 % - это очень хороший, достойный показатель для нашей страны. Он обусловлен структурой экономики, тем, какие у нас организации, предприятия, как структурирован наш товарный портфель. Здесь все равномерно, нет перекосов, все достаточно хорошо сбалансировано", - отметила эксперт.

В то же время, как подчеркнула Татьяна Сахнович, на рынке труда наблюдается обратная сторона медали - существенная нехватка рабочих рук. Кадровый дефицит подтверждается количеством вакансий, заявленных в службе занятости. "Порядка 163 тыс. вакансий было заявлено по результатам 2025 года. 70 % из этого числа - рабочие профессии. Получается такая ситуация: свободных мест много, кадровый дефицит достаточно существенен. Он обусловлен разными причинами, разными вопросами, но он очень существенно сказывается на заработных платах наших людей", - констатировала завкафедрой.

По ее словам, нехватка персонала заставляет предприятия в буквальном смысле бороться за сотрудников. "Они вынуждены предлагать максимально удобные для работников условия работы, предлагать максимально комфортные транспортные перемещения, кроме самой заработной платы. При этом это заставляет предприятие думать о современных процессах автоматизации, цифровизации, повышении производительности труда, роботизации производства", - резюмировала эксперт.

Таким образом, текущая ситуация на рынке труда Беларуси характеризуется рекордно низкой безработицей на фоне острого дефицита кадров, что стимулирует бизнес активнее внедрять цифровые технологии и повышать привлекательность рабочих мест.