Почему референдумы и ВНС стали фундаментом суверенитета Беларуси

Беларусь остается островком мира и безопасности, и это не подарок судьбы, а результат принципов, заложенных в фундамент государственного строительства. А на всех поворотах и ключевых перекрестках мы путь определяли сообща.

Всенародный референдум, Всебелорусское народное собрание - у белорусского народовластия имеется немало механизмов, и дело не только в их наличии, но и в рабочих инструментах, потребность в которых на всем пути независимости только возрастала.

То, что Беларусь не пойдет маршрутами капитализма, а выберет социальный курс, было определено еще в 1994-м. В так называемой антикризисной конституции человек, его права и гарантии были определены высшей ценностью. Это положило начало, а дальше белорусам предложили вместе определять, каким будет завтра.

Имея на то конституционное право, молодой политик Александр Лукашенко обратился к народу с инициативой о проведении первого в истории Беларуси референдума. Явка была высокая, принятые решения оказались стратегически верными. Во-первых, тогда белорусы предпочли сильную президентскую власть, и во-вторых, дальновидно поддержали интеграцию с Россией.

А сколько было скептиков! Мол, неравность партнерства неминуемо ведет к поглощению. А на деле в основе союзной интеграции уже более 30 лет лежит взаимная выгода и партнерство двух независимых государств.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Белорусы сделали этот выбор в очень непростой момент, когда гораздо проще, легче и сытнее было пойти вслед за Прибалтикой, как Украина, которая очень любила рисовать у себя звездно-небесные флаги, флаги ЕС где только можно. Но спустя столько лет стало понятно, что цивилизационный выбор был сделан правильно. Республика Беларусь сохранила не только свою экономику, народонаселение, но и настоящий суверенитет".

Тимур Шафир

И это были только предпосылки зарождения новой традиции советоваться с народом. То, что ей быть и закрепиться вдолгую, стало понятно, когда спустя год созвали первое Всебелорусское народное собрание. На суд вынесли Программу социально-экономического развития на пятилетку, которую обсуждали вместе. Как результат, уже к нулевым страна смогла превзойти показатели докризисного 1990-го.

Во время последнего референдума в 2022 году коллективный труд белорусов выстроил четкую систему государственной власти, предусмотрев системы сдержек и противовесов, застраховав страну от необдуманных решений. В белорусском государстве исключили военную агрессию в отношении других государств, прописали в Основном законе и то, что атом будет только мирным. Чтобы не сбиться с курса, в Конституции закрепили сохранение исторической памяти, традиционные семейные ценности, а также понятие брака как союза мужчины и женщины. Это были инициативы от самих белорусов, собранные на диалоговых площадках.

В 2022-м ВНС придали статус конституционного органа. Теперь у собрания имеются такие полномочия, как отмена любого решения госоргана в случае, если оно будет противоречить интересам нацбезопасности. Позади уже семь созывов ВНС. Полных аналогов ему нет во всем мире, разве что схожие есть в Кыргызстане и Китае.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Когда многие государства столкнулись с кризисом представительной демократии и падением доверия к институтам власти, Беларусь предложила собственный механизм участия граждан в определении стратегического курса страны. И это не калька зарубежных моделей, а белорусский опыт, основанный на широком общественном представительстве, на прямом диалоге государства и общества, на коллективной ответственности за будущее страны. Именно поэтому решения ВНС имеют не только политическое, но и глубокое общественное значение, так как ключевые вопросы обсуждаются с широким участием представителей общества. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главный итог белорусской независимости".

Всебелорусское народное собрание - точка равновесия, баланс между властью и народом, между человеком и решениями, принимающимися в отношении всех сфер жизни. И это немалый вклад в укрепление самобытной модели белорусского народовластия и традицию неизменно советоваться с народом.