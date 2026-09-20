Почему семья из Латвии выбрала для жизни белорусскую деревню Моргойцы

Краткий пересказ от ИИ

Безопасность, стабильность, комфортные города и уютные деревни. А еще фундаментальные ценности, такие как крепкая семья и мир, делают нашу страну привлекательной и для иностранцев. Открыв для себя белорусское гостеприимство, многие переезжают на постоянное место жительства. Особенно актуально для тех, кто стал заложником оголтелой политики Прибалтийских стран.

Люди хотят жить и работать там, где человек и его благополучие - в приоритете государства. В небольшой деревне Моргойцы Витебской области свое место для жизни нашла семья из Латвии. Сейчас развивают сельское хозяйство и мечтают о будущем в новом доме.

Неспешно прогуливаясь по деревне Моргойцы Александр и Ирина, жители Латвии, делятся планами. Они всегда мечтали о большом хозяйстве, поэтому выбор в пользу белорусской глубинки - не романтическая иллюзия о деревенской идиллии, а взвешенный выбор. И вот первые обитатели подворья - любознательные козы.

Ирина, гражданка Латвии, жительница д. Моргойцы:

"Ребята приехали, сделали все прививки, взяли все анализы, причем абсолютно бесплатно. Мы удивились. Я уже начала считать, сколько нам это обойдется по ценам Латвии. Если все получится, то в следующем году мы будем предлагать молочную продукцию и развивать это направление в нашем Сенненском районе. Работай, работай, работай".

Жизнелюбием и оптимизмом Ирина делится с теми, кто рядом. И ведь это взаимно. Говорит, что в Беларуси люди особенно душевные. Переезд из Латвии стал для семьи крутым жизненным поворотом. И, конечно, нуждались в поддержке. Ведь в новой стране все по-новому: оформление документов, обустройство быта. Постепенно обживаются в своем новом доме.

"Большое спасибо соседям, которые оказали помощь. Я к своей соседке могу обратиться по любому вопросу. Она всегда расскажет. Сенно - районный центр, все службы доступны. Помощь шла со всех сторон - люди так работают. И для меня это было приятное открытие. Топливо по адекватной цене! Когда после Европы приезжаешь - я полный бак заливаю. Вот такое развлечение. Первый раз увидели, как лен убирают. У нас рядом поле. Двадцать тракторов! Массово. За два дня все скатали. Я настолько вижу изменения: это скосили, это вспахали и вот - оно уже выросло. Ты чувствуешь, что за спиной что-то есть. Это такое ощущение", - рассказала Ирина.

То, что для белорусов привычная картинка, для иностранцев сродни необычному. По-свойски доброжелательное отношение, огромные поля, которые вдохновляют на работу. Казалось бы, а что здесь удивительного? Но в мире есть и по-другому. И это ли не повод задуматься, почему так важно быть хозяином на своей земле?

Александр, уроженец Латвии, житель д. Моргойцы:

"Понимание того, что человек на первом месте, что в людей вкладывают. В Европе очень многое продано и стоит под парами. И там ничего не происходит. Такое ощущение, что никому не нужны. Нужен обслуживающий персонал, и там сейчас хуже и хуже. Уже никто ни во что не верит. Поэтому многие и переезжают в Беларусь. Потому что здесь есть надежда на то, что можно по-настоящему жить".

Переезд из Латвии для семьи - осознанное решение, которое назревало не один год. И вот спустя время, прогуливаясь по улице Мира в небольшой деревне, хотят жить, работать и давать дорогу в будущее сыну. Ученик 9-го класса осваивается на новом месте. Небольшая и уютная школа. Где уроки не травмируют детскую психику, а закладывают ориентиры для жизни. Фундаментальные ценности, от которых зависит развитие и личности, и государства.

"Реалии жизни в Европе таковы: красивую обертку разворачиваешь, а за ней никто не думает. Все устроено так, чтобы человек просто не задумывался о будущем своей страны. Им уже все равно. Наши же ценности позволяют с уверенностью надеяться на завтрашний день. Да, у нас много правил, но они справедливые. Во всяком случае, то, что проецирует Президент Лукашенко: все люди имеют право на нормальную жизнь. Земли хватает на всех, нужно просто работать и делать ее лучше", - поделился Александр.

Его жена Ирина отметила, что промежуточный результат вдохновляет двигаться дальше. Она призналась, что впереди еще много работы и грандиозных планов, которые хотелось бы успеть осуществить, а идти вперед помогает ощутимая поддержка.

В белорусской глубинке семья из Латвии планирует развивать и туристическое направление. В планах - приглашать гостей на ферму и организовать конные прогулки. Свободных просторов для этого хватает, а главное - есть огромное желание сделать это место еще более привлекательным для жизни и отдыха.