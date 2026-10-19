Почему стройка ЖК "Smart" не движется? Разберемся в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Многострадальный ЖК "Smart" - в эфире программы "В понедельник дойдет до Лукашенко". Кто-то его называет минским долгостроем, однако власти с этим утверждением не согласны.

Жилой комплекс начал возводиться в 2019 году и до сих пор не построен. Людям каждый год обещают отдать долгожданные ключи, но сроки только переносятся.

Дольщики записали уже второе обращение к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

Почему стройка не движется? Когда люди получат ключи? Что говорит сам застройщик? Все ответы - уже 19 октября после "Панорамы". Повтор смотрите 20 октября на "Первом информационном" в 10:10, 19:30.