Атака Украины по иранскому торговому судну носит политический подтекст. Действия Киева могут быть связаны с попыткой продемонстрировать свою позицию перед ключевым внешнеполитическим донором - США.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов:

"Ответить на вопрос, почему Украина ударила по иранскому кораблю в Каспийском море, несложно. Зеленский летит в Вашингтон и тем самым пытается показать, что в данном конфликте он полностью находится на стороне Дональда Трампа, что и демонстрирует своими конкретными действиями. Это не имеет никакого отношения к долгосрочным стратегиям, которых у Украины просто нет. Мы имеем дело с пиарщиками - с людьми, которые живут стратегией одного дня. Если появилось что-то в ленте новостей, значит, день прошел не зря. Именно с этим "багажом" он летит в Вашингтон, чтобы дать понять Дональду Трампу, что Киев полностью поддерживает Белый дом. Ради этого и была предпринята атака на иранское судно".