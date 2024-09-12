Почему всю историю белорусов пытались разъединить - в авторской рубрике "Площадка"

Для того чтобы идти вперед и не оступаться, нужно уметь извлекать уроки и признавать ошибки. Важная тема в авторской рубрике "Площадка".

Всю нашу историю нас пытались разъединить. К примеру, панство, когда Польша захватила часть наших земель, превратив жизнь этнических белорусов в ад. По живому резали судьбы людей, делили семьи. Наши земли нужны были только как аграрно-сырьевой придаток.

Потом убеждали, мол, все было не так однозначно. Потом, мол, это мы вместе с Гитлером напали на бедную Польшу. Нет, мы защищали своих, воссоединили земли и народ. Акт исторической справедливости - так те события войдут в историю.

Факт 17 сентября 1939 г. дата национального объединения

Именно с 17 сентября 1939-го началось наше национальное объединение. Эта дата стала государственным праздником. И наверняка того же - справедливости, жизни без колониального гнета - хотят народы на всей земле. Мы видим, как рушат современные государства, как народы теряют дом и историю, традиции, теряют себя.

Пытались разделить нас в 2020 г.

Пытались разделить нас в 2020-м. Вам, говорят, налево, а вам направо. На вот, камень возьми, "коктейль Молотова". Брата бей, да посильнее. Многих тогда одурманили. Не трогали ни перепуганные глаза детей, ни слезы матерей. Не останавливала страшная перспектива для Беларуси. Хотелось подойти прямо на улице, взять за грудки: "Остановись! Что ты творишь! Это сестра твоя, ближе человека нет. Это сосед твой, коллега! Это твои - белорусы! Как можно бросить своих и пойти за врагом".

Это он, враг, всю нашу историю хочет, чтобы мы порознь были. А нам вместе надо. Даже поляки в Беларуси - это наши поляки. Кстати, в преддверии Дня народного единства белорусское гражданство получили еще 30 иностранцев. Добро пожаловать, как говорится. Только соблюдайте Конституцию, берегите традиции, будьте патриотами.

Попытка радикалов устранить Президента Беларуси - подробности 19 сентября Варианты кровавых сценариев. Исполнители и организаторы. Детали и нюансы. Участник заговора даст ответы на самые важные вопросы 18.09.2024 12:40

Можно ведь быть разных политических взглядов, но предателем родины, народа быть нельзя. Можно отдавать голос за того или иного кандидата, но не думать о будущем своей страны нельзя. Недоволен - предлагай, сделай лучше. И будь готов отвечать за свое решение.

Знаете, хотелось, чтобы белорусы помирились. Чтобы оступившиеся признали ошибки и не допускали их впредь. Чтобы люди забыли обиды, снова начали друг другу доверять. И после 2020-го дата 17 сентября стала восприниматься уже в целом как символ народного, национального единства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси 17 августа 2024 г.:

"Мы все-таки люди, мы должны действовать по-людски. Не удивляйтесь, если на свободу выйдут очень тяжелобольные наши, как они пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крошили страну в 2020 году. Но это действительно тяжелобольные".

Это человеческий подход. Недавно были помилованы 30 человек, что были осуждены за преступления протестной направленности. Большинство - родители несовершеннолетних, малолетних детей. Те, кто раскаялся, нуждается в помощи, обещает вести законопослушный образ жизни.

Ксения Луцкина, помилованная:

"Это только сильный человек может принять и простить. Потому что я совершила преступление против государства".

Ирина Санковская, помилованная:

"Это говорит о том, что наше государство хочет мира во всех отношениях".

Думаете, беглые как бы штабы обрадовались? Наоборот возмущались, почему людей выпускают? Им же выгоднее наоборот: так гонорары выше и всегда есть о чем врать. Потом заговорили, мол, это они, беглые, надавили. Единственное, на что они могут надавить, так это на варшавский и вильнюсский бочек унитаза.

А это видео 2022 года, март. Указом Президента помиловано несколько женщин, осужденных за протестную деятельность. О гуманизме белорусских властей вам расскажут амнистированные за все эти годы и те, кто сейчас может вернуться домой через комиссию, возглавляемую генеральным прокурором.