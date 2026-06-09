Почему земля бывшего гетто в Новогрудке стала предметом международного спора

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d60581-32f3-46a2-9139-09eae84da0c2/conversions/38d445f5-ecd9-4a02-aafa-512b21892829-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d60581-32f3-46a2-9139-09eae84da0c2/conversions/38d445f5-ecd9-4a02-aafa-512b21892829-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d60581-32f3-46a2-9139-09eae84da0c2/conversions/38d445f5-ecd9-4a02-aafa-512b21892829-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d60581-32f3-46a2-9139-09eae84da0c2/conversions/38d445f5-ecd9-4a02-aafa-512b21892829-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Музей еврейского сопротивления существует в Новогрудке почти 20 лет. Если посмотреть на него с точки зрения квадратных метров и количества экспонатов, то можно сказать, что он совсем небольшой. Но если говорить о масштабах трагедии на этом месте, то дело приобретает совершенно другой оборот.

Музей в Новогрудке открыли в 2007 году на месте бывшего барака, где во время Великой Отечественной войны находилось еврейское гетто. Там прошло четыре акции уничтожения и проходил путь через тоннель, который люди собственноручно прокладывали четыре месяца. Благодаря ему спаслись больше 200 человек. Эти страницы истории сохранили в музейных экспозициях.

Нацисты здесь расстреляли около 11 тыс. человек. А на территории музея есть доска с именами погибших, и ряд экспонатов - предметы, которыми копали тоннель.

"Наш музей - одно из самых посещаемых мест в городе, потому что история Холокоста раскрывает сегодня все новые и новые свои страницы. Вчера группа детей у меня спросила, что такое гестапо. И мне кажется, что в музее, в том числе в Музее еврейского сопротивления, нужно иметь такие места, чтобы показать, что такое гестапо", - считает научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея Александра Варава.

Александра Варава news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4053262-d436-4360-8163-0ef83e3cbe41/conversions/abcabdbe-675b-4ef8-9c14-b91b11bb588b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4053262-d436-4360-8163-0ef83e3cbe41/conversions/abcabdbe-675b-4ef8-9c14-b91b11bb588b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4053262-d436-4360-8163-0ef83e3cbe41/conversions/abcabdbe-675b-4ef8-9c14-b91b11bb588b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4053262-d436-4360-8163-0ef83e3cbe41/conversions/abcabdbe-675b-4ef8-9c14-b91b11bb588b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конечно, с момента завершения войны до сегодня рядом с тоннелем и на месте барака протекала жизнь. В 1944 году там построили колледж, который успешно функционирует до сих пор.

Мы понимаем, что здесь не должна вестись какая-то хозяйственная деятельность и даже образовательный процесс. Это то место, где должна чтиться память того времени, память Новогрудского гетто. Людмила Мороз, зампредседателя Новогрудского райисполкома

Музей, как и всю территорию, решили реконструировать. Эта новость не сразу, но бурно начала обсуждаться во всем еврейском сообществе после 27 мая, когда вышла статья "Почему территория бывшего гетто времен Второй мировой войны в Беларуси была внезапно продана частному лицу?"

Заголовок статьи британского СМИ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5640b7b1-d18d-412f-b07a-9232aafa8334/conversions/a93780cc-65d9-474e-9156-d0a7db0cdfb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5640b7b1-d18d-412f-b07a-9232aafa8334/conversions/a93780cc-65d9-474e-9156-d0a7db0cdfb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5640b7b1-d18d-412f-b07a-9232aafa8334/conversions/a93780cc-65d9-474e-9156-d0a7db0cdfb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5640b7b1-d18d-412f-b07a-9232aafa8334/conversions/a93780cc-65d9-474e-9156-d0a7db0cdfb4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Название говорит само за себя. Это статья британского СМИ, в котором авторы рассуждают о причинах, почему землю, которая должна была стать крупным мемориалом в память о жертвах Холокоста, вдруг отошла в управление частному инвестору. Человек, который ее купил, как описывается в статье, предприниматель, который уже имеет в Беларуси один парк развлечений и якобы там построит и второй.

Боже упаси, о каком парке развлечений может идти речь, когда мы говорим о трагедии, когда мы говорим о Холокосте? Евгений Мельцер, бизнесмен, партнер Андрея Запольского

Евгений Мельцер - это друг и партнер нового инвестора Андрея Запольского, сам родом из Минска. Собственно говоря, они и купили бывшую территорию еврейского гетто. На прямой вопрос о том, что будет на этом месте, Евгений ответил так: "В этом музее будет собрана вся история. Будут собраны истории участников побега из Новогрудка, истории участников побега из Минского гетто, информация о героях сопротивления, партизанском движении".

О том, что местные власти привлекут частного инвестора, стало известно в январе 2026 года, после того, как предыдущие попытки облагородить музей провалились. "По крайней мере, до ноября никаких движений у нас в этом плане не было", - отметил председатель Новогрудского райисполкома Сергей Чарковский.

Сергей Чарковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d4736f-f248-4f7e-afc7-bc36012d81ea/conversions/a2a2476c-b5c6-4645-a52c-854d5506ac7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d4736f-f248-4f7e-afc7-bc36012d81ea/conversions/a2a2476c-b5c6-4645-a52c-854d5506ac7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d4736f-f248-4f7e-afc7-bc36012d81ea/conversions/a2a2476c-b5c6-4645-a52c-854d5506ac7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d4736f-f248-4f7e-afc7-bc36012d81ea/conversions/a2a2476c-b5c6-4645-a52c-854d5506ac7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

А теперь возвращаемся на 9 месяцев назад, когда на землю музея претендовали совершенно другие люди, а конкретно Артур Лившиц, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси. Тогда идея была в том, чтобы создать на этой территории музей с большим масштабом. В курсе потенциального проекта были все: Белорусский фонд мира, местные власти, которые фигурировали в статье. Было также подписано соглашение о намерении. Планировалось, что создадут концепцию, на разработку которой, как утверждает Лившиц, понадобилось все это время.

Артур Лившиц, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси:

"Подписали соглашение, провели международный симпозиум в Новогрудке. Потом со стороны Новогрудского исполкома сотрудничество начало как-то становиться на паузу. У нас была концепция, мы изначально выступили с ней. Мы договорились, что через год, 1 сентября, мы найдем силы, чтобы сделать в одном из зданий на одном этаже ремонт, сделать конференц-зал. Мы даже не знали об аукционе, честно говоря".

Артур Лившиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cacc4ab-5515-491d-b599-6f5390240769/conversions/69917850-3d7e-41ae-bb37-c9ee6636f792-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cacc4ab-5515-491d-b599-6f5390240769/conversions/69917850-3d7e-41ae-bb37-c9ee6636f792-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cacc4ab-5515-491d-b599-6f5390240769/conversions/69917850-3d7e-41ae-bb37-c9ee6636f792-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cacc4ab-5515-491d-b599-6f5390240769/conversions/69917850-3d7e-41ae-bb37-c9ee6636f792-xl-___webp_1920.webp 1920w

Местная власть же касательно этого вопроса ответила следующее. "Я исходил из чисто хозяйского подхода. Если у меня здесь на территории есть здания, сооружения, их надо восстановить. А потом думать, чем их наполнять. Никто ж не говорил, что нельзя сюда подтягивать инвесторов", - заметил Сергей Чарковский.

В феврале прошли торги. И меньше чем за минуту землю купил вышеупомянутый бизнесмен Андрей Запольский. Он основатель парка-музея интерактивной истории "Сула". И это уже успешный проект.

"Это был открытый и абсолютно официальный аукцион. И кроме нас не было желающих вкладывать реальные деньги в покупку старого здания, которое требует капремонта. И если кто-то хочет помочь с деньгами, пожалуйста, мы готовы взять эти деньги и вложить их в этот проект", - обозначил Евгений Мельцер.

Евгений Мельцер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/555628e0-a95e-48ab-b210-e9f74c1322b5/conversions/09513a31-6ea6-42b9-ad88-c71de774ef72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/555628e0-a95e-48ab-b210-e9f74c1322b5/conversions/09513a31-6ea6-42b9-ad88-c71de774ef72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/555628e0-a95e-48ab-b210-e9f74c1322b5/conversions/09513a31-6ea6-42b9-ad88-c71de774ef72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/555628e0-a95e-48ab-b210-e9f74c1322b5/conversions/09513a31-6ea6-42b9-ad88-c71de774ef72-xl-___webp_1920.webp 1920w

В публичную плоскость весь этот конфликт вылился после визита в Новогрудок за день до выхода статьи Дебры Брунер. Это партнер Лившица из Англии, член Ассоциации по сохранению еврейского наследия. С Брунер встретились представители местной власти, ситуацию ей пытались объяснить, но, к сожалению, безуспешно.

Это было накануне статьи. Я думаю, что эта статья уже была готова. Хотел бы акцентировать, что встреча была четырехчасовая. Мы приводили ее (Дебру Брунер - прим. ред.) сюда, на объект, показывали, какие ведутся работы. Сергей Чарковский

В статье было указано, что инвестор Запольский будет делать развлекательный парк. Председатель райисполкома также выразил свое мнение об этом: "Мы все прекрасно понимаем, что когда что-то находится в частной собственности, у нас нет гарантии, что это будет именно так, как оговаривалось".

В самом Союзе белорусских еврейских общественных организаций к этой теме относятся не совсем однозначно, как и к Артуру Лившицу.

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

"Иудейское религиозное объединение по своей сути очень важная организация. И в тот момент, когда был выбран (председателем - прим. ред.) Артур Петрович, наверное, эта организация немножко сбилась с пути. Не является целью или предметом иудейской религиозной общины создание музеев, памятников, тематических парков, кладбищ. Конечно, она это может делать, но это абсолютно не является предметом иудейской религиозной жизни".

Олег Рогатников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a516331-f130-4fba-bf4c-efbfaf6d6b7f/conversions/ac017596-a2e8-4bcf-8835-9ea8a42bfc89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a516331-f130-4fba-bf4c-efbfaf6d6b7f/conversions/ac017596-a2e8-4bcf-8835-9ea8a42bfc89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a516331-f130-4fba-bf4c-efbfaf6d6b7f/conversions/ac017596-a2e8-4bcf-8835-9ea8a42bfc89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a516331-f130-4fba-bf4c-efbfaf6d6b7f/conversions/ac017596-a2e8-4bcf-8835-9ea8a42bfc89-xl-___webp_1920.webp 1920w

"И, к слову, в 2018 или в 2019 году в Бресте был подписан под руководством Артура Петровича проект на восстановление лапидария. И, наверное, больше 5 лет он был в замороженном состоянии. Не происходило ничего, пока государство не включило некие рычаги, чтобы хотя бы этот проект был завершен", - добавил он.

Речь идет про брестский лапидарий на месте еврейского кладбища, на который Артур Лившиц объявлял международный сбор. Вот так объект выглядит сейчас.

Брестский лапидарий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fcbe7f-9c5a-46ea-8a39-049b6e2be9a8/conversions/4b7af89c-b452-47cf-ba1a-f5c36372e06a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fcbe7f-9c5a-46ea-8a39-049b6e2be9a8/conversions/4b7af89c-b452-47cf-ba1a-f5c36372e06a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fcbe7f-9c5a-46ea-8a39-049b6e2be9a8/conversions/4b7af89c-b452-47cf-ba1a-f5c36372e06a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fcbe7f-9c5a-46ea-8a39-049b6e2be9a8/conversions/4b7af89c-b452-47cf-ba1a-f5c36372e06a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возвращаясь к статье, после четырехчасового разговора, уже комментируя для британской прессы, Дебра Брунер сказала следующее: "Я была глубоко обеспокоена после того, как мэр подтвердил, что это будет иммерсивный опыт пребывания в гетто, включая манекены, одетые как нацистские охранники, и еврейские заключенные, ползущие по туннелю для побега".

Цитата Дебры Брунер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6193cb3-4ee5-4875-97df-1a4d5ad551e0/conversions/5f66ba07-ce5a-4680-8ce4-ebf61c9eef97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6193cb3-4ee5-4875-97df-1a4d5ad551e0/conversions/5f66ba07-ce5a-4680-8ce4-ebf61c9eef97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6193cb3-4ee5-4875-97df-1a4d5ad551e0/conversions/5f66ba07-ce5a-4680-8ce4-ebf61c9eef97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6193cb3-4ee5-4875-97df-1a4d5ad551e0/conversions/5f66ba07-ce5a-4680-8ce4-ebf61c9eef97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Со стороны гостей был переводчик, но мы на всякий случай взяли своего для того, чтобы понимать, доводится ли информация. Какие-то моменты все-таки не договаривались. Сергей Чарковский

"Сказки про бегающих роботов или каких-то переодетых немецких офицеров - это сказки. Идея в том, чтобы воссоздать то, что там действительно было, когда мы говорим о чем-то живом. Мы говорим о людях, которые выжили. Мой дедушка вышел из Минского гетто, после чего участвовал в 106-м партизанском отряде как начальник 1-го отдела и командир разведывательной части. Для меня это личный проект. Поэтому ни я, ни господин Запольский не допустим того, что происходит в газетах, этой истерики", - пообещал Евгений Мельцер.

Как отметил Олег Рогатников, было принято решение о создании наблюдательного совета, в который войдут и представители еврейской общественности, и раввины, и историки-культурологи, представители Америки, Великобритании, Израиля, наследники выходцев из Новогрудского гетто.

И поскольку история привлекла такое широкое внимание общественности, наблюдательный совет по проекту действительно будет. Сейчас он нас стадии формирования. На уровне страны координатором и научным руководителем группы профессиональных историков, которые точно не дадут ничего изменить, испортить или приврать, выступит депутат Платы представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк:

"Будет создан музей и истории белорусского еврейства, и истории Холокоста, массового уничтожения. Через призму Новогрудка мы покажем весь масштаб трагедии, который происходил в годы оккупации, с 1941 по 1944 годы".

Игорь Марзалюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ba8ca1-241b-4906-ae59-4f2339a33ccd/conversions/ee767cf9-5e99-40c1-9117-13326541af52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ba8ca1-241b-4906-ae59-4f2339a33ccd/conversions/ee767cf9-5e99-40c1-9117-13326541af52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ba8ca1-241b-4906-ae59-4f2339a33ccd/conversions/ee767cf9-5e99-40c1-9117-13326541af52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ba8ca1-241b-4906-ae59-4f2339a33ccd/conversions/ee767cf9-5e99-40c1-9117-13326541af52-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы объясняли очень долго, что мы пошли на непрецедентные меры, чтобы изменить учебный процесс, объединить его на территории нашего второго колледжа, чтобы убрать отсюда учебный процесс и оставить вот эту территорию, благоустроить ее, чтобы здесь была тишина", - обозначил Сергей Чарковский.

Полностью проект будет реализован в течение трех лет. На данный момент идет разработка концепции, которую вынесут на общественное обсуждение. К созданию подключатся лучшие историки разных стран. Комплекс будет действительно масштабным хотя бы потому, что уже уделяется огромное внимание. Но другой вопрос, кому это внимание выгодно. И кому выгодно портить отношения между Беларусью и Израилем? Ведь если шум поднимается, значит это кому-нибудь нужно.

"Беларусь - это цивилизованная страна с высоким уровнем культуры. И с колоссальным уважением ко всему тому, что относится к той трагедии, которую мы все вместе пережили. Мы приняли закон о геноциде белорусского народа. Напомню, что под белорусским народом в этом законе понимаются все белорусы, независимого от этнического происхождения, языка и всего остального, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Кому-то хотелось просто создать, как всегда, под шумок, не вложивши ни копейки, какой-нибудь общественный фонд, наклеить какие-нибудь цетлики и ничего не делать".

Статья, конечно же, разошлась очень быстро и вызвала резкую реакцию Яд Вашема. Это главный мемориальный комплекс в Израиле, который посвящен жертвам Холокоста.

Яд Вашем - очень серьезная и важная организация, отметил Олег Рогатников. "И ее партнерство и сотрудничество для Беларуси и для нас, для еврейской общины, очень-очень важно, - добавил он. - Насколько я знаю, руководитель Яд Вашема в тесном контакте с послом Беларуси в Израиле, он получил все свои комментарии, и будет дан официальный ответ на эту тему. И я думаю, что он правильно понимает ситуацию, с правильной точки зрения, а не из ангажированной статьи".