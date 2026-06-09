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Почему земля бывшего гетто в Новогрудке стала предметом международного спора
Музей еврейского сопротивления существует в Новогрудке почти 20 лет. Если посмотреть на него с точки зрения квадратных метров и количества экспонатов, то можно сказать, что он совсем небольшой. Но если говорить о масштабах трагедии на этом месте, то дело приобретает совершенно другой оборот.
Музей в Новогрудке открыли в 2007 году на месте бывшего барака, где во время Великой Отечественной войны находилось еврейское гетто. Там прошло четыре акции уничтожения и проходил путь через тоннель, который люди собственноручно прокладывали четыре месяца. Благодаря ему спаслись больше 200 человек. Эти страницы истории сохранили в музейных экспозициях.
Нацисты здесь расстреляли около 11 тыс. человек. А на территории музея есть доска с именами погибших, и ряд экспонатов - предметы, которыми копали тоннель.
"Наш музей - одно из самых посещаемых мест в городе, потому что история Холокоста раскрывает сегодня все новые и новые свои страницы. Вчера группа детей у меня спросила, что такое гестапо. И мне кажется, что в музее, в том числе в Музее еврейского сопротивления, нужно иметь такие места, чтобы показать, что такое гестапо", - считает научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея Александра Варава.
Конечно, с момента завершения войны до сегодня рядом с тоннелем и на месте барака протекала жизнь. В 1944 году там построили колледж, который успешно функционирует до сих пор.
Мы понимаем, что здесь не должна вестись какая-то хозяйственная деятельность и даже образовательный процесс. Это то место, где должна чтиться память того времени, память Новогрудского гетто.
Музей, как и всю территорию, решили реконструировать. Эта новость не сразу, но бурно начала обсуждаться во всем еврейском сообществе после 27 мая, когда вышла статья "Почему территория бывшего гетто времен Второй мировой войны в Беларуси была внезапно продана частному лицу?"
Название говорит само за себя. Это статья британского СМИ, в котором авторы рассуждают о причинах, почему землю, которая должна была стать крупным мемориалом в память о жертвах Холокоста, вдруг отошла в управление частному инвестору. Человек, который ее купил, как описывается в статье, предприниматель, который уже имеет в Беларуси один парк развлечений и якобы там построит и второй.
Боже упаси, о каком парке развлечений может идти речь, когда мы говорим о трагедии, когда мы говорим о Холокосте?
Евгений Мельцер - это друг и партнер нового инвестора Андрея Запольского, сам родом из Минска. Собственно говоря, они и купили бывшую территорию еврейского гетто. На прямой вопрос о том, что будет на этом месте, Евгений ответил так: "В этом музее будет собрана вся история. Будут собраны истории участников побега из Новогрудка, истории участников побега из Минского гетто, информация о героях сопротивления, партизанском движении".
О том, что местные власти привлекут частного инвестора, стало известно в январе 2026 года, после того, как предыдущие попытки облагородить музей провалились. "По крайней мере, до ноября никаких движений у нас в этом плане не было", - отметил председатель Новогрудского райисполкома Сергей Чарковский.
А теперь возвращаемся на 9 месяцев назад, когда на землю музея претендовали совершенно другие люди, а конкретно Артур Лившиц, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси. Тогда идея была в том, чтобы создать на этой территории музей с большим масштабом. В курсе потенциального проекта были все: Белорусский фонд мира, местные власти, которые фигурировали в статье. Было также подписано соглашение о намерении. Планировалось, что создадут концепцию, на разработку которой, как утверждает Лившиц, понадобилось все это время.
Артур Лившиц, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси:
"Подписали соглашение, провели международный симпозиум в Новогрудке. Потом со стороны Новогрудского исполкома сотрудничество начало как-то становиться на паузу. У нас была концепция, мы изначально выступили с ней. Мы договорились, что через год, 1 сентября, мы найдем силы, чтобы сделать в одном из зданий на одном этаже ремонт, сделать конференц-зал. Мы даже не знали об аукционе, честно говоря".
Местная власть же касательно этого вопроса ответила следующее. "Я исходил из чисто хозяйского подхода. Если у меня здесь на территории есть здания, сооружения, их надо восстановить. А потом думать, чем их наполнять. Никто ж не говорил, что нельзя сюда подтягивать инвесторов", - заметил Сергей Чарковский.
В феврале прошли торги. И меньше чем за минуту землю купил вышеупомянутый бизнесмен Андрей Запольский. Он основатель парка-музея интерактивной истории "Сула". И это уже успешный проект.
"Это был открытый и абсолютно официальный аукцион. И кроме нас не было желающих вкладывать реальные деньги в покупку старого здания, которое требует капремонта. И если кто-то хочет помочь с деньгами, пожалуйста, мы готовы взять эти деньги и вложить их в этот проект", - обозначил Евгений Мельцер.
В публичную плоскость весь этот конфликт вылился после визита в Новогрудок за день до выхода статьи Дебры Брунер. Это партнер Лившица из Англии, член Ассоциации по сохранению еврейского наследия. С Брунер встретились представители местной власти, ситуацию ей пытались объяснить, но, к сожалению, безуспешно.
Это было накануне статьи. Я думаю, что эта статья уже была готова. Хотел бы акцентировать, что встреча была четырехчасовая. Мы приводили ее (Дебру Брунер - прим. ред.) сюда, на объект, показывали, какие ведутся работы.
В статье было указано, что инвестор Запольский будет делать развлекательный парк. Председатель райисполкома также выразил свое мнение об этом: "Мы все прекрасно понимаем, что когда что-то находится в частной собственности, у нас нет гарантии, что это будет именно так, как оговаривалось".
В самом Союзе белорусских еврейских общественных организаций к этой теме относятся не совсем однозначно, как и к Артуру Лившицу.
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
"Иудейское религиозное объединение по своей сути очень важная организация. И в тот момент, когда был выбран (председателем - прим. ред.) Артур Петрович, наверное, эта организация немножко сбилась с пути. Не является целью или предметом иудейской религиозной общины создание музеев, памятников, тематических парков, кладбищ. Конечно, она это может делать, но это абсолютно не является предметом иудейской религиозной жизни".
"И, к слову, в 2018 или в 2019 году в Бресте был подписан под руководством Артура Петровича проект на восстановление лапидария. И, наверное, больше 5 лет он был в замороженном состоянии. Не происходило ничего, пока государство не включило некие рычаги, чтобы хотя бы этот проект был завершен", - добавил он.
Речь идет про брестский лапидарий на месте еврейского кладбища, на который Артур Лившиц объявлял международный сбор. Вот так объект выглядит сейчас.
Возвращаясь к статье, после четырехчасового разговора, уже комментируя для британской прессы, Дебра Брунер сказала следующее: "Я была глубоко обеспокоена после того, как мэр подтвердил, что это будет иммерсивный опыт пребывания в гетто, включая манекены, одетые как нацистские охранники, и еврейские заключенные, ползущие по туннелю для побега".
Со стороны гостей был переводчик, но мы на всякий случай взяли своего для того, чтобы понимать, доводится ли информация. Какие-то моменты все-таки не договаривались.
"Сказки про бегающих роботов или каких-то переодетых немецких офицеров - это сказки. Идея в том, чтобы воссоздать то, что там действительно было, когда мы говорим о чем-то живом. Мы говорим о людях, которые выжили. Мой дедушка вышел из Минского гетто, после чего участвовал в 106-м партизанском отряде как начальник 1-го отдела и командир разведывательной части. Для меня это личный проект. Поэтому ни я, ни господин Запольский не допустим того, что происходит в газетах, этой истерики", - пообещал Евгений Мельцер.
Как отметил Олег Рогатников, было принято решение о создании наблюдательного совета, в который войдут и представители еврейской общественности, и раввины, и историки-культурологи, представители Америки, Великобритании, Израиля, наследники выходцев из Новогрудского гетто.
И поскольку история привлекла такое широкое внимание общественности, наблюдательный совет по проекту действительно будет. Сейчас он нас стадии формирования. На уровне страны координатором и научным руководителем группы профессиональных историков, которые точно не дадут ничего изменить, испортить или приврать, выступит депутат Платы представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.
Игорь Марзалюк:
"Будет создан музей и истории белорусского еврейства, и истории Холокоста, массового уничтожения. Через призму Новогрудка мы покажем весь масштаб трагедии, который происходил в годы оккупации, с 1941 по 1944 годы".
"Мы объясняли очень долго, что мы пошли на непрецедентные меры, чтобы изменить учебный процесс, объединить его на территории нашего второго колледжа, чтобы убрать отсюда учебный процесс и оставить вот эту территорию, благоустроить ее, чтобы здесь была тишина", - обозначил Сергей Чарковский.
Полностью проект будет реализован в течение трех лет. На данный момент идет разработка концепции, которую вынесут на общественное обсуждение. К созданию подключатся лучшие историки разных стран. Комплекс будет действительно масштабным хотя бы потому, что уже уделяется огромное внимание. Но другой вопрос, кому это внимание выгодно. И кому выгодно портить отношения между Беларусью и Израилем? Ведь если шум поднимается, значит это кому-нибудь нужно.
"Беларусь - это цивилизованная страна с высоким уровнем культуры. И с колоссальным уважением ко всему тому, что относится к той трагедии, которую мы все вместе пережили. Мы приняли закон о геноциде белорусского народа. Напомню, что под белорусским народом в этом законе понимаются все белорусы, независимого от этнического происхождения, языка и всего остального, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Кому-то хотелось просто создать, как всегда, под шумок, не вложивши ни копейки, какой-нибудь общественный фонд, наклеить какие-нибудь цетлики и ничего не делать".
Статья, конечно же, разошлась очень быстро и вызвала резкую реакцию Яд Вашема. Это главный мемориальный комплекс в Израиле, который посвящен жертвам Холокоста.
Яд Вашем - очень серьезная и важная организация, отметил Олег Рогатников. "И ее партнерство и сотрудничество для Беларуси и для нас, для еврейской общины, очень-очень важно, - добавил он. - Насколько я знаю, руководитель Яд Вашема в тесном контакте с послом Беларуси в Израиле, он получил все свои комментарии, и будет дан официальный ответ на эту тему. И я думаю, что он правильно понимает ситуацию, с правильной точки зрения, а не из ангажированной статьи".
К исторической памяти наша страна относится очень трепетно. Для нас принципиальна и незыблема позиция о ее сохранении и сохранении тех страниц летописи, которые написаны кровью наших предков. И эту же историю Беларусь не даст сделать предметом конфликта интересов ни для какой из сторон, ни для какой из национальностей и ни для какой из третьих сил. В мировом масштабе это и есть гарант справедливости.