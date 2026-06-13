Почему жители недовольны благоустройством - в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Следующая серия нашумевшего проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" также будет посвящена благоустройству. Белорусы обеспокоены тем, что происходит в их родном крае. Почему район или город резко поменялся и, по их мнению, не в лучшую сторону. Куда смотрит и что делает местная власть?!