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Почему жители недовольны благоустройством - в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"
Автор:Редакция news.by
Следующая серия нашумевшего проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" также будет посвящена благоустройству. Белорусы обеспокоены тем, что происходит в их родном крае. Почему район или город резко поменялся и, по их мнению, не в лучшую сторону. Куда смотрит и что делает местная власть?!
Соберем несколько историй. Смотрите в этот понедельник, 15 июня, на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также во вторник на "Первом информационном" повтор в 10:10 и 19:30. "В понедельник дойдет до Лукашенко" - проект, в котором наши журналисты доберутся до сути проблемы.