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Почему 29 февраля бывает раз в 4 года?
Дополнительный и далеко не лишний день в календаре. Сегодня 29 февраля. Последний месяц зимы длится на сутки больше раз в 4 года. Все ради того, чтобы календарные года совпадали с астрономическими.
Дело в том, что Земля делает полный виток вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. В результате за несколько лет набегают еще одни сутки. Год, в котором есть дополнительный день в феврале, называют високосным, он делится на 4.
Как день рождения дата 29 февраля - красивая и отличительная. Единственная сложность для именинников, что отмечать получается раз в 4 года. В связи с этим многие родители датой рождения своих младенцев записывают 28 февраля или 1 марта.