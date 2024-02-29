Почему 29 февраля бывает раз в 4 года?

Дополнительный и далеко не лишний день в календаре. Сегодня 29 февраля. Последний месяц зимы длится на сутки больше раз в 4 года. Все ради того, чтобы календарные года совпадали с астрономическими.

Дело в том, что Земля делает полный виток вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. В результате за несколько лет набегают еще одни сутки. Год, в котором есть дополнительный день в феврале, называют високосным, он делится на 4.