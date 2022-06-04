Почему американские бизнесмены впали в немилость демократов, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Белый дом снова объявил охоту на конкурентов. Почему американские бизнесмены впали в немилость демократов? Как Илон Маск стал персональным врагом правящей партии? Репрессии вместо свободы слова, санкции вместо нормального диалога, зачистка политического поля, где нет места иному мнению в преддверии выборов - покажем на конкретных фактахв "Понятной политике". Смотрите 6 июня после "Панорамы".