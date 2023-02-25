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Почему американцы с маниакальным упорством пытаются раздразнить азиатского дракона - смотрите в "Площадке"
США давно считают Китай конкурентом, который продвигает альтернативную модель управления. Правда, конфронтация с Поднебесной сказывается на собственной экономике.
О том, чем грозит для мирового валютного рынка обострение отношений между двумя державами, наш авторский проект "Площадка".
Наибольшая стратегическая угроза. Системный вызов и конкурент. Именно такие определения США все чаще дают Китаю. Понимают, что однополярного мира больше не будет. Боятся за свои ускользающие некогда доминирующие позиции. А потому, как всегда, пользуются привычными инструментами: давлением, санкциями, провокациями.
Июнь 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Минской области. "Главный эфир" тогда показал эксклюзивное видео супероткровенного диалога. Давайте вспомним, как глава государства охарактеризовал геополитическую обстановку.
28 июня 2020 года
Я хотел бы кратко охарактеризовать международную обстановку в мире и в контексте международных отношений показать, где мы и что происходит в Беларуси. Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство, которое, может, и не хотя бросило вызов монополисту, США. И это государство - КНР.
Июнь 2022-го. Саммит НАТО в Мадриде. Альянс принимает новую стратегическую концепцию, в которой впервые в истории упоминается Китай. Его называют системным вызовом и конкурентом. Спустя полгода генсек НАТО Йенс Столтенберг, будучи в Берлине, озвучит такой посыл.
Страны НАТО продолжат торговые, экономические и политические отношения с Китаем. При этом они будут делать все возможное, чтобы сократить зависимость от этой страны.
В середине января этого года подлил масла в огонь и американский госсекретарь Энтони Блинкен, который заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы.
Постепенно противостояние США и Китая переходит из торгово-экономической плоскости в военно-политическую. Фактически инициатива в этом принадлежит США. Но Штаты должны четко понимать, чем грозит такая тактика отношений с Поднебесной.
Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший некогда глобальный кризис 2008 года, в своей статье для американской аудитории предрекает: позиции доллара в качестве мировой резервной валюты серьезно пошатнутся от обострения геополитического противостояния США и Китая.
По мнению эксперта, существующая мировая денежная система угрожает странам, в которых формируется рынок. Ведь на них сказываются внутренние экономические факторы США. Например, та же инфляция. А вот доминированию доллара угрожают цифровые валюты, китайские платежные системы и существование альтернативы межбанковской системе SWIFT.
По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты.
Кстати, похожий валютный прогноз сделал недавно и Президент Беларуси. На совещании по вопросам банковской деятельности, он, в частности, сказал: "Жизнь не стоит на месте. Развиваются технологии. Новые вызовы. Новая система взаиморасчетов строится, в том числе и в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Появятся в мире новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой".
Что это будет - однозначно покажет время. А пока США стоит быть более сдержанными своей агрессивной политике. Лучше прикладывать усилия на решение не внешних вопросов, а внутренних. Хотя бы обратить внимание на госдолг, достигший потолка. Говорят, и дефолт не за горами.
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