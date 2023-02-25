Почему американцы с маниакальным упорством пытаются раздразнить азиатского дракона - смотрите в "Площадке"

США давно считают Китай конкурентом, который продвигает альтернативную модель управления. Правда, конфронтация с Поднебесной сказывается на собственной экономике.

О том, чем грозит для мирового валютного рынка обострение отношений между двумя державами, наш авторский проект "Площадка".

Наибольшая стратегическая угроза. Системный вызов и конкурент. Именно такие определения США все чаще дают Китаю. Понимают, что однополярного мира больше не будет. Боятся за свои ускользающие некогда доминирующие позиции. А потому, как всегда, пользуются привычными инструментами: давлением, санкциями, провокациями.

Июнь 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Минской области. "Главный эфир" тогда показал эксклюзивное видео супероткровенного диалога. Давайте вспомним, как глава государства охарактеризовал геополитическую обстановку.

28 июня 2020 года

Я хотел бы кратко охарактеризовать международную обстановку в мире и в контексте международных отношений показать, где мы и что происходит в Беларуси. Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство, которое, может, и не хотя бросило вызов монополисту, США. И это государство - КНР. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Июнь 2022-го. Саммит НАТО в Мадриде. Альянс принимает новую стратегическую концепцию, в которой впервые в истории упоминается Китай. Его называют системным вызовом и конкурентом. Спустя полгода генсек НАТО Йенс Столтенберг, будучи в Берлине, озвучит такой посыл.

Страны НАТО продолжат торговые, экономические и политические отношения с Китаем. При этом они будут делать все возможное, чтобы сократить зависимость от этой страны.









В середине января этого года подлил масла в огонь и американский госсекретарь Энтони Блинкен, который заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы.

Постепенно противостояние США и Китая переходит из торгово-экономической плоскости в военно-политическую. Фактически инициатива в этом принадлежит США. Но Штаты должны четко понимать, чем грозит такая тактика отношений с Поднебесной.

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший некогда глобальный кризис 2008 года, в своей статье для американской аудитории предрекает: позиции доллара в качестве мировой резервной валюты серьезно пошатнутся от обострения геополитического противостояния США и Китая.

По мнению эксперта, существующая мировая денежная система угрожает странам, в которых формируется рынок. Ведь на них сказываются внутренние экономические факторы США. Например, та же инфляция. А вот доминированию доллара угрожают цифровые валюты, китайские платежные системы и существование альтернативы межбанковской системе SWIFT.

По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты.

Кстати, похожий валютный прогноз сделал недавно и Президент Беларуси. На совещании по вопросам банковской деятельности, он, в частности, сказал: "Жизнь не стоит на месте. Развиваются технологии. Новые вызовы. Новая система взаиморасчетов строится, в том числе и в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Появятся в мире новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой".