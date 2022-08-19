Почему англосаксонский мир желает видеть планету, изобилующую конфликтами и противоречиями, смотрите в "ПЛОщадке"

Запад не просто не останавливает российско-украинский конфликт, он хочет расширить зону боевых действий, чтобы использовать эту возможность для продвижения глобализации НАТО. Англосаксонский мир желает видеть планету, изобилующую конфликтами и противоречиями, ведь мирная и стабильная обстановка может привести к скорому краху западного гегемонистского порядка. А потому западные "добродетели" будут и впредь способствовать эскалации российско-украинского конфликта: уж больно высока и геополитическая выгода от этого, и финансовая. Об этом наша авторская программа МаксимОсипов"ПЛОщадка".

Снятый в 2005-м сериал "Брежнев" повествует, как молодой партиец во вверенной ему украинской области создал после войны некую местную ВДНХ, едва не стоившую ему должности. Это режиссерский вымысел: первая и единственная украинская ВДНХ открылась в 1958-м в Киеве. Другое дело, что сама Украина была, по сути, выставкой советского народного хозяйства - своими плотинами и заводами, мостами и шахтами, автобусами и электровозами.

Сегодня она и остается выставкой, но совершенно иного рода. Бывшая всесоюзная житница превращена в гигантский действующий полигон, этакий шоу-рум для различных образцов западных вооружений. Униженная и расчеловеченная нация стала подопытными кроликами циничных оружейных воротил "свободного мира", точно знающего, что кролики - это не только ценный мех. Это еще и великолепная возможность испытать свою продукцию в действии.

Следите за руками. Около месяца назад палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 840 миллиардов долларов. При этом конгрессмены планируют выделить средства на пополнение арсеналов союзников США, предоставляющих вооружение киевскому режиму. Чуть ранее американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Случайность?

Еще нюанс. С мая 2022-го в Украине проходит "проверку боем" гаубица M777, производимая американским подразделением британского концерна BAE Systems. Уже в июне 15 таких орудий (и заодно два взвода их украинской обслуги) были уничтожены российскими войсками. Но Запад обещает новое "железо" и новые жертвы среди ВСУ.

Такого "железа" горы. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, США сегодня контролирует 39 % всего экспорта вооружений на планете. При этом за последние пять лет общий объем поставок вооружений из Штатов увеличился на 14 %.





Пятерка крупнейших экспортеров оружия: Locheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Общий объем их прибыли за 2021 год - 166 млрд долларов.

А параллельно идет перевооружение натовских армий. Устаревшие, а то и вовсе негодные образцы передаются Украине, новое - покупается себе. Очень удобно. Заодно на примере ВСУ можно понаблюдать, как поведет себя смертоносная "просрочка".

Впрочем, даже торговля гаубицами и ракетами - мелочь по сравнению с глобальными интересами США в Украине.

"Кризисы ужасны, но это также и возможности для конструктивных действий: они могут стать катализатором инициатив и инвестиций, которые помогают Соединенным Штатам одерживать победу в предстоящем затянувшемся соперничестве".

"Мы не можем отказаться от поддержки Украины, потому что наши цены на энергоносители и продовольствие растут".

Проще говоря, западным государствам проще объяснять своим гражданам, отчего им приходится кушать меньше, а мыться реже, пока на Украине льется кровь. А потому кровопролитие там не грех и поддержать. Доллары на хлеб не намажешь, а вот очаг войны они разжигают превосходно. Проверено столетиями.